Justin Sun vient au soutien du PDG de Telegram en lui promettant une aide de 1 million de dollars

Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, a suggéré la création d'une organisation autonome décentralisée (DAO) afin de défendre le PDG de Telegram, Pavel Durov, arrêté ce week-end. Justin Sun a promis d'allouer 1 million de dollars afin de soutenir cette nouvelle entité, et faire libérer l'informaticien franco-russe.

Justin Sun prêt à donner 1 million de dollars en faveur de la libération du PDG de Telegram

Pour l'écosystème crypto et plus largement celui de la tech, l'arrestation de Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été au centre de nombreuses réactions. Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, fait partie de ceux qui soutiennent le dirigeant de l'application de messagerie, plaidant pour sa libération.

Sur X, il a suggéré la création d'une organisation autonome décentralisée (DAO) avec pour objectif de défendre Pavel Durov au niveau juridique, appelant la communauté crypto à se réunir autour du hashtag « FreePavel » :

We should show the cryptocurrency industry's unity by organizing a #FreePavel DAO to help Telegram founder Pavel Durov legally gain freedom. I'll donate $1 million if it's created in a decentralized way with enough community support. @elonmusk @MarioNawfal — H.E. Justin Sun 孙宇晨(hiring) (@justinsuntron) August 25, 2024

Il est crucial de démontrer la solidarité de notre secteur en formant une DAO #FreePavel pour assister Pavel Durov, le créateur de Telegram, et ainsi l'aider à retrouver sa liberté par des voies légales.

En parallèle, le créateur de Tron a annoncé qu'il serait prêt à faire un don de 1 million de dollars à cette DAO si le soutien de l'écosystème crypto « était suffisant ».

Pavel Durov a été arrêté le 25 août au soir, à l'aéroport du Bourget, par la Gendarmerie des transports aériens. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Cette dernière a été prolongée ce lundi, le temps pour l’unité nationale cyber de la gendarmerie et l’office national antifraude de mener leur enquête.

Parmi les accusations qui pèsent sur le PDG et cofondateur de Telegram, les autorités françaises jugent que le réseau social est pleinement exploité par des réseaux criminels, sans que rien ne soit fait pour endiguer le phénomène.

Pavel Durov peut également compter sur d'autres soutiens de taille

Pour certaines personnes influentes dans le monde de la tech et de la crypto, l'arrestation de Pavel Durov en France est emblématique des questions plus générales liées à la liberté d'expression et à la protection de la vie privée en ligne. C'est ce qu'a notamment souligné Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, dans une publication sur X :

Bien que j’aie déjà critiqué Telegram pour son approche légère du chiffrement, les charges actuelles semblent se limiter à une absence de modération et à une non-divulgation des données utilisateurs, ce qui s’avère extrêmement préoccupant pour l’avenir de la liberté des logiciels et des communications en Europe. […] C’est la raison pour laquelle l’open source et la vérification formelle des propriétés de sécurité sont indispensables.

En plus du soutien d'Elon Musk, de Tucker Carlson, ou encore de la blockchain TON, c'est Edward Snowden, le célèbre lanceur d'alerte, et fervent défenseur des libertés individuelles, qui a fermement condamné l'arrestation du dirigeant de Telegram :

L’incarcération de Pavel Durov constitue une violation des droits humains essentiels à la liberté d’expression et d’association. Je suis choqué et profondément déçu que Macron ait recours à la prise d’otages pour accéder aux communications privées. Cela dégrade non seulement la réputation de la France, mais aussi celle du monde entier.

