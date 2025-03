La Fondation Ethereum s'engage à hauteur de 1,25 million de dollars pour soutenir le développeur de Tornado Cash

Sur X, la Fondation Ethereum a annoncé un don de 1,25 million de dollars pour soutenir la défense juridique d’Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, alors qu’il prépare son appel contre sa condamnation pour blanchiment d’argent aux Pays-Bas.

Great news! Thank you @ethereumfndn for making a huge donation to my legal defense for the case in the Netherlands 💪 I'm very grateful that I can now completely focus on preparing my appeal. This means the world to me. Let’s do this together! 🙏 https://t.co/rdOqiHkQ5G

Dans ce tweet, la Fondation affirme que « la confidentialité est normale, et l'écriture de code n'est pas un crime », une formulation reprise par Vitalik Buterin, le cofondateur de la blockchain Ethereum.

🤔 Le savez-vous ? - Qu'est-ce que Tornado Cash, ce mixeur Ethereum non custodial ?

Ce n'est pas la première fois que la communauté Ethereum apporte son soutien à Alexey Pertsev. En décembre 2024, il avait déjà bénéficié d’un élan de solidarité, notamment avec le don de 50 Ether de Vitalik Buterin pour financer sa défense juridique ainsi que celle de Roman Storm, un autre développeur de Tornado Cash, qui sera jugé aux États-Unis le 14 avril.

ZK is the future. https://t.co/WIY8B6v4qa pic.twitter.com/sM16LhnUc7

Thank you @VitalikButerin for helping us end the year on a good note, with a 50 ETH donation to both Roman and Alexey's legal aid.

Cette initiative fait écho au soutien de la société d’investissement Paradigm, co-fondée par Matt Huang, qui a également versé 1,25 million de dollars pour financer la défense juridique de Roman Storm.

Paradigm will be donating $1.25M to help fund Roman Storm’s legal defense

The prosecution’s case threatens to hold software developers criminally liable for the bad acts of third parties, which would have a chilling effect in crypto and beyond

We must stand with @rstormsf https://t.co/OvPHNYeGFD

— Matt Huang (@matthuang) January 28, 2025