Vitalik Buterin fait un don conséquent pour la libération des développeurs de Tornado Cash

Les développeurs Roman Storm et Alexey Pertsev ont tous deux été inquiétés par la justice pour le rôle qu’ils ont eu dans la création de Tornado Cash. Les développeurs sont accusés d’avoir facilité le blanchiment d’argent via leur plateforme.

Mais leur arrestation a créé l’outrage dans la communauté crypto, qui argue que proposer un protocole d’échange ne rend pas responsable de l’utilisation qui en est faite par des personnes malveillantes.

Vitalik Buterin a été un soutien historique de Tornado Cash et il a réitéré sa volonté d’aider la cause de ses développeurs. Dans les derniers jours de l’année 2024, il a en effet fait un don de 50 ETH – soit 167 000 dollars environ au cours actuel.

💡 Notre guide pour acheter de l’Ether (ETH)

La somme correspond à 25 % de tous les dons effectués via JusticeDAO, qui a rassemblé 650 000 dollars au total. Roman Storm a remercié le créateur d’Ethereum dans un message sur X :

Immense gratitude to @VitalikButerin for his generous donation to my legal defense fund. Your unwavering support and leadership by example continue to inspire us all. Thank you for standing with me during this challenging time. 🙏 #Gratitude #Leadership

He donated 50 eth today… pic.twitter.com/76Lmbdk8vg

— Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) December 31, 2024