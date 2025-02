Le développeur de Tornado Cash Alexey Pertsev obtient une libération conditionnelle

C'est l'une des victimes collatérales de l'affaire Tornado Cash débutée en août 2022 : Alexey Pertsev. En effet, il est l'un des développeurs du célèbre mixeur de cryptomonnaies et rencontre des déboires avec la justice des Pays-Bas depuis que le protocole a été la cible de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor des États-Unis.

Après avoir été emprisonné, puis libéré sous caution, puis condamné à 64 mois de prison, l'intéressé a publié un message jeudi sur X, afin d'informer de sa libération conditionnelle pour qu'il puisse préparer l'appel de son procès :

Dans un second message, le développeur a également partagé un appel aux dons pour qui souhaite soutenir sa bataille juridique, expliquant que cela lui avait coûté beaucoup d'argent :

Freedom is priceless, but my freedom cost a lot of money. My house arrest was only possible thanks to the work of lawyers, who were paid from your donations. My fight is not over yet and for a final and confident victory I still need your help. Please support our fight here… pic.twitter.com/WT1eWhXhAi

— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) February 7, 2025