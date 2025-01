Les actualités qui ont marqué l’écosystème crypto en 2024

Approbation des ETF Bitcoin spot

Tandis que le BTC commence l'année 2024 à 45 000 dollars, tous les regards sont tournés vers la Securities and Exchange Commission (SEC), qui semble ne plus avoir d'autres choix que d'approuver les ETF spot. Après quelques rebondissements, dont des avertissements de Gary Gensler sur les dangers des cryptomonnaies et un inattendu hack du compte X de la SEC annonçant ladite approbation le 9 janvier, c'est finalement le lendemain que le feu vert est donné.