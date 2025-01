2024, l'année des records pour l'exchange crypto Binance, qui creuse l'écart avec la concurrence

Pendant que les entreprises américaines espèrent profiter d'un cadre réglementaire avantageux avec la nouvelle administration, Binance sécurise son empire. 250 millions d'utilisateurs, un impact mondial et une présence active dans la société : découvrez comment la plateforme de Changpeng Zhao a régné sur les crypto en 2024.

Binance revient sur l'année 2024 en chiffres

Alors que l’année 2025 commence sur des chapeaux de roues pour l’industrie crypto, Binance dresse le bilan de l’année 2024. La plupart des rapports publiés ces derniers jours parlent de l’avenir avec une Maison-Blanche favorable aux cryptomonnaies.

Ces rapports sont principalement tournés vers les États-Unis, et c’est normal : les entreprises américaines ont souffert pendant les 4 dernières années.

Aujourd’hui, elles espèrent enfin prospérer, attirer des clients et des capitaux, et pour ça elles parlent des montants astronomiques qui vont affluer dans les prochaines années, si tout se passe comme prévu.

Mais toutes les entreprises crypto n’ont pas attendu 2025 pour briller. Binance règne sur le secteur depuis 2017 : la plateforme d’échange possède des accréditations réglementaires dans 21 pays répartis sur l’ensemble du globe et compte plus de 250 millions d’utilisateurs.

Les chiffres de l’année 2024, publiés le 8 janvier 2025 par Binance, donnent le tournis.

La plateforme se donne comme objectif le milliard d’utilisateurs. En juin, elle fêtait déjà les 200 millions et seulement 6 mois plus tard le quart de milliard. Une croissance qui explose, aussi bien du côté des investisseurs particuliers que des institutionnels :

Cette croissance incroyable ne s'est pas limitée aux utilisateurs particuliers. La participation des institutions a grimpé en flèche, Binance ayant doublé sa base d'utilisateurs VIP et presque doublé le nombre d'utilisateurs institutionnels enregistrés. Rapport 2024 de Binance

Côté régulation, Binance fait figure de bon élève, ce qui peut surprendre quand on sait que son fondateur et ancien PDG, Changpeng Zhao, a écopé d’une peine de 4 mois de prison ferme aux États-Unis.

Pourtant, Binance est la première plateforme internationale à avoir obtenu l’enregistrement PSAN en France, profitant de l’avance réglementaire de notre pays pour s’implanter en Europe.

Se mettre en règle a un prix : pour Binance, ce fut plus de 650 experts et des millions de dollars investis.

Binance est un acteur global pour la crypto et le Web3

L’action de la plateforme ne se limite pas à l’obtention des autorisations réglementaires, mais aussi à combattre activement la fraude, les vols et les arnaques. En 2024, Binance a également collaboré avec la police et la justice de beaucoup de pays afin de faire du web3 un espace plus sûr :

Nous avons évité 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles pour les utilisateurs, en protégeant 2,8 millions d'utilisateurs contre les acteurs malveillants. En outre, 88 millions de dollars de fonds volés ou égarés ont été récupérés, ce qui souligne l'efficacité de Binance dans la protection des actifs des utilisateurs dans l'ensemble de l'écosystème cryptographique.

Il y a encore de nombreux secteurs dans lesquels l’exchange travaille pour développer son activité et sa présence : connaissances, éducation, accessibilité, expérience utilisateur.

Également développement de la communauté avec de nombreux évènements, comme les Binance Pizza Days au cours desquels on a pu voir l’ancien PDG Changpeng Zhao livrer des pizzas en scooter dans Cannes.

Des actions qui portent des fruits pour Binance. Les indicateurs sont tous au vert en 2024 : les volumes d’échanges spots quotidiens augmentent de 93 %, le nombre de transactions spots de 213 %, et un record de 4 444 requêtes traitées par seconde a été établi.

Ces chiffres vont-ils être battus en 2025 ? La concurrence devrait être plus rude maintenant que des plateformes comme Coinbase ne doivent plus se battre avec la Securities and Exchange Commission.

Cependant, il sera difficile de prendre les parts de marché de Binance. La plateforme a sécurisé sa place dans l'écosystème, avec des infrastructures, une image, et des liens avec les autorités.

Source : Binance

