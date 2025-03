Quand aura lieu l'Alt Season ? Ce nouvel outil permet de le déterminer

Dans un bull run, il est généralement admis dans l’esprit de nombreux investisseurs qu’après une forte montée du Bitcoin (BTC), les altcoins prennent le relais. Alors que chaque cycle montre des différences par rapport aux précédents, cette fameuse Alt Season semble se laisser désirer ces derniers mois.

Sur X, Changpeng Zhao (CZ) a partagé une nouveauté de CoinMarketCap, permettant de prendre la température du marché vis-à-vis des altcoins :

So, @CoinMarketCap has a new feature about Alt Season. Of the top 100 altcoins, how many of them out performed bitcoin in the past 90 days. I think this is a tough ranking system. 50 is probably a really good score. 😄 https://t.co/wSz6wPoXjU pic.twitter.com/FTvd30VKvc

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 7, 2025