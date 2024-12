Le Bitcoin va s'effondrer le jour de l'investiture de Donald Trump, selon Arthur Hayes

Buy the rumor, sell the news. Après l’envolée du prix du Bitcoin, l'atterrissage pourrait arriver plus vite et plus fort que prévu : c’est la prédiction du cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes. Selon lui, le marché pourrait connaître un gros krach le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump.