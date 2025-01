Les États-Unis vont vendre 6,5 milliards de dollars de Bitcoins – Biden attaque-t-il Trump avant son arrivée au pouvoir ?

Grâce aux nombreuses saisies judiciaires, les gouvernements peuvent parfois acquérir des quantités significatives de Bitcoins. La France, par exemple, a adopté l’habitude de les vendre directement aux enchères, tandis que d’autres pays préfèrent conserver ces fonds sur une plus longue période.

L’Allemagne, par exemple, a gardé plus de 50 000 BTC pendant plusieurs années avant de les revendre à environ 60 000 dollars l’unité. De même, certains pays, comme la Chine et les États-Unis détiendraient chacun environ 200 000 BTC.

Récemment, le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a approuvé la vente de 69 370 BTC, soit près de 6,5 milliards de dollars.

The US Govt has been given the greenlight to liquidate 69,000 BTC ($6.5B) from Silk Road, an official confirmed to DB News today

Interesting situation less than 2 weeks away from the new admin who vowed to not sell https://t.co/HqD1KnhJK3 pic.twitter.com/xn8ATSEL7H

— db (@tier10k) January 9, 2025