Canada : bientôt un Premier ministre pro-Bitcoin soutenu par Elon Musk et Michael Saylor ?

Après 10 ans à la tête du Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il démissionnait. Tandis que l’heure est aux spéculations en ce qui concerne son remplaçant, une personnalité semble donnée favorite sur la plateforme de paris on-chain Polymarket : Pierre Poilievre.

En effet, les parieurs accordent pour le moment 89 % de leurs mises au conservateur, surnommé le « Trump canadien » par les médias :

Paris sur le prochain Premier ministre canadien sur Polymarket

À l’origine, les prochaines élections devaient se tenir en octobre 2025, mais celles-ci pourraient alors être avancées. Notons toutefois que le Parlement a été prorogé jusqu’au 24 mars prochain, ce qui signifie d’une certaine manière que l’appareil législatif du pays est mis en pause jusqu’au printemps.

Pour en revenir à Pierre Poilievre, notons que l’intéressé semble bénéficier du soutien d’Elon Musk. En effet, l’entrepreneur a salué mardi ses propos tenus sur l’inflation à l’occasion d’une rencontre avec des ouvriers :

En outre, le conservateur est également perçu comme un candidat pro-crypto. La raison principale à cela est des propos tenus en mars 2022, alors qu’il critiquait déjà la politique monétaire du gouvernement en place :

Plus tôt cette même année, Michael Saylor avait également montré son approbation sur la manière dont le politicien soutenait Bitcoin :

“Money is a technology by which we transport value over time and space.” - @PierrePoilievre on #Bitcoin pic.twitter.com/dvqdzc2tb5

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 16, 2022