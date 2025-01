La Syrie pourrait adopter Bitcoin pour relever les défis de sa reconstruction économique

La Syrie, dévastée par des années de conflit, doit reconstruire son économie tout en surmontant une inflation galopante et une crise monétaire. Le Bitcoin, grâce à sa résilience et à sa neutralité, apparaît comme une solution prometteuse pour répondre aux défis financiers et favoriser une reprise économique durable.

Le Bitcoin pourrait aider la Syrie à se reconstruire

Après plus de 10 ans de guerre civile, la Syrie a récemment vécu un tournant majeur avec la chute de Bachar el-Assad, renversé par une coalition de rebelles dirigée notamment par Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Bien que le pays reste marqué par des années d’instabilité, l’effondrement de la livre syrienne et une crise humanitaire persistante, des signes d’amélioration sur les plans économique et politique pourraient commencer à émerger.

C’est dans ce contexte que le Syrian Center for Economic Research, un think tank syrien, a proposé que le gouvernement de transition légifère sur le Bitcoin et entreprenne la numérisation de la Syrie, de son économie et de sa monnaie. Un think tank, ou « laboratoire d’idées », est une organisation indépendante dédiée à la recherche, l’analyse et la formulation de recommandations sur des enjeux d’intérêt public.

Proposition du Syrian Center for Economic Research

Le Syrian Center for Economic Research estime que l’adoption du Bitcoin et d’autres réseaux numériques pourrait aider l’économie syrienne à relever les défis liés à sa reconstruction.

Le centre explique :

« Dans cette optique, nous proposons de bâtir une économie numérique et une infrastructure bancaire décentralisée avec des branches s'étendant à travers les différentes régions, villes et villages syriens, ouvrant ainsi la voie à la facilitation du commerce électronique et des envois de fonds, en nous appuyant sur le réseau Bitcoin et ses technologies, ainsi que sur d'autres réseaux d'actifs numériques. »

En intégrant le Bitcoin, les Syriens pourraient non seulement se protéger de la dévaluation de la livre, mais aussi devenir leurs propres banquiers, échappant ainsi aux dérives et limitations des tiers de confiance traditionnels.

Comment la Syrie pourrait-elle adopter Bitcoin ?

La proposition du Syrian Center for Economic Research met en avant 6 pistes pour que la Syrie tire parti du Bitcoin.

Réglementation : Établir un cadre clair pour l'échange, le commerce et le minage de Bitcoin et autres actifs numériques, offrant ainsi aux Syriens des règles précises pour leur utilisation ; Numérisation de la livre syrienne : Émettre la monnaie sur des blockchains et l’adosser à des actifs tels que le dollar, l’or et le Bitcoin pour renforcer sa stabilité ; Minage et énergie : Autoriser l’utilisation des ressources énergétiques pour le minage, ce qui pourrait stimuler l’économie, créer des richesses, mais également renforcer et pérenniser le réseau électrique du pays ; Stabilité monétaire : Préconiser des politiques « évitant les politiques monétaires inflationnistes et la dépendance excessive aux prêts usuriers », la création et la promotion de biens usuriers étant strictement interdites en Islam ; Self-custodie : Garantir aux citoyens le droit de posséder et de gérer eux-mêmes leurs actifs numériques en toute indépendance ; Services financiers : Encourager les institutions, banques, bureaux de change et startups à développer des services liés au Bitcoin et aux actifs numériques.

