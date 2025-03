+73 % en 7 jours : le CAKE de PancakeSwap s'envole à nouveau

Après une première accélération haussière le mois dernier, le CAKE de PancakeSwap remet le couvert en gagnant 73 % en une semaine. Au-delà de cette performance, le protocole prend aussi la tête des DEX ces dernières 24 heures en matière de volumes.

PancakeSwap (CAKE) s’enflamme à nouveau

Le mois dernier, le CAKE de PancakeSwap semblait revenir d’entre les morts, en voyant son prix progresser de 55 % en 24 heures seulement. Plusieurs facteurs pouvaient alors expliquer ce regain de vigueur, comme l’implication renouvelée de Changpeng Zhao dans l’écosystème BNB Chain, ainsi qu’une volonté de développer les memecoins sur cette blockchain.

Après avoir temporairement dépassé les 3,4 dollars le 13 février dernier, le CAKE est finalement reparti à la baisse, pour toucher un point bas à 1,38 dollar en date du 11 mars. Mais depuis, l’actif bénéficie à nouveau d’un élan haussier en ayant repris 92 %, dont près de 73 % sur les 7 derniers jours :

Cours du CAKE en données quotidiennes

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du CAKE observe ainsi une hausse de 8,7 % sur 24 heures, pour un prix unitaire de 2,64 dollars et une capitalisation de près de 932 millions de dollars.

Malgré l’euphorie actuelle, une certaine prudence est tout de même de mise, au regard de la volatilité du token.

Au-delà de l’actif seul, c’est aussi l’exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap lui-même qui bénéficie de cet optimisme. Et pour cause, le protocole arrive en tête des volumes des DEX sur les dernières 24 heures, avec plus de 2,5 milliards de dollars de volumes, contre 1,31 milliard de dollars de volumes pour Uniswap (UNI), selon les données de DefiLlama.

Pour ce qui est de sa valeur totale verrouillée (TVL), son évolution depuis le début de l’année ne reflète pas cette tendance de court terme. En effet, avec un équivalent de 2,62 millions de BNB, elle n’a quasiment pas bougé depuis le 1er janvier, ce qui représente aujourd’hui 1,65 milliard de dollars.

