Le CAKE de PancakeSwap gagne 55 % en 24 heures — Que se passe-t-il ?

Sur les dernières 24 heures, le prix CAKE de PancakeSwap explose à la hausse avec un gain de 55 % en 24 heures. Plus encore, le token progresse d’environ 125 % en une semaine, après un début d’année difficile :

Cours du CAKE en données journalières

💡 Découvrez notre fiche sur l’exchange décentralisé PancakeSwap (CAKE)

Bien que l’exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap soit en 4e position du point de vue de la valeur totale verrouillée (TVL), selon les données de DefiLlama, les volumes se sont envolés, eux aussi, pour atteindre 3 milliards de dollars en 24 heures et plus de 27 milliards de dollars sur 7 jours. Ainsi, cette performance est suffisante pour que le DEX prenne la tête de sa catégorie en matière d’utilisation :

Classement des DEX par volumes

Le plus surprenant dans ces chiffres, c’est que PancakeSwap n’a pas fait d’annonces particulièrement marquantes ces derniers jours, susceptibles de justifier cette hausse. En revanche, quelques éléments de réponses peuvent se trouver du côté de Changpeng Zhao (CZ), le fondateur et ex-PDG de Binance.

CZ a ainsi suggéré que des nouveautés importantes allaient arriver sur la BNB Chain, ce qui, par spéculation, a pu conduire les utilisateurs à revenir sur le réseau et utiliser le DEX par effet de vases communicants. L’intéressé a d’abord publié sur X mardi pour dire que la BNB Chain était restée en cage trop longtemps, puis a annoncé l’arrivée d’une mise à jour importante :

Heard of a @BNBCHAIN upgrade in the works. More details to follow soon... 👀

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 11, 2025