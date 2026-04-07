Aster et World Liberty Financial introduisent le stablecoin USD1 sur les perpétuels de RWA

Lundi, Aster et World Liberty Financial ont officialisé un partenariat au travers de l'utilisation de l'USD1 pour le trading de perpétuels RWA. Observons cette nouveauté en détail.

Aster et World Liberty Financial s'associent

L’année dernière, l’exchange décentralisé (DEX) de perpétuels Aster a connu une croissance marquée, après que Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, a montré son soutien sur X. Au début de l’automne, le DEX a toutefois pu interroger, alors que DefiLlama a choisi d’en supprimer les volumes sur son outil d’analyse on-chain après des suspicions de wash trading.

En parallèle, le Wall Street Journal a publié une enquête plus tôt cette année, mettant en lumière les liens entre Donald Trump, les équipes de World Liberty Financial (WLFI) et Tahnoon ben Zayed Al Nahyan, le frère du président des Émirats arabes unis, dans un possible immense conflit d’intérêts. Dans ce dossier, un rapprochement était notamment fait entre Tahnoon ben Zayed Al Nahyan, CZ et WLFI, à travers l’USD1, qui avait été utilisé pour l’investissement de 2 milliards de dollars de MGX dans Binance en 2025.

🧑‍🏫 Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI) ?

Bien entendu, il est difficile d’affirmer quoi que ce soit publiquement avec ces éléments, ainsi, nous pourrions seulement faire état de curieuses coïncidences. Le fait est que lundi, World Liberty Financial et Aster ont dévoilé un nouveau partenariat autour du stablecoin USD1.

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En effet, les actifs du monde réel tokenisés (RWA) seront libellés en USD1 et cela commencera avec des paires sur le pétrole, l’or et l’argent :

L’USD1 est en train de devenir la couche de base pour les RWA sur Aster. Les marchés des matières premières et d’autres RWA passent on-chain, avec des marchés libellés en USD1 accessibles en un seul endroit. Les premiers marchés déployés incluent $CLUSD1, $XAUUSD1, $XAGUSD1 et $BZUSD1, avec d’autres marchés susceptibles de suivre. Ces marchés sont lancés avec des frais réduits, rendant l’accès aux RWA plus efficace dès le premier jour.

Concernant lesdits frais, les takers sont facturés 1 point de base contre 0,5 point de base pour les makers, soit 0,1 % et 0,05 %.

Sur leur compte X, les équipes de WLFI ont indiqué que « les deux parties explorent l'intégration à travers leurs tokens respectifs », tandis que l’USD1 jouera un rôle exclusif sur les marchés de la finance traditionnels, et « pas aux côtés de l’USDT ».

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En attendant, le token ASTER s’échange à 0,67 dollar lors de l’écriture de ces lignes pour une capitalisation de près de 1,65 milliard de dollars. De son côté, le WLFI affiche une capitalisation de 3 milliards de dollars, pour un prix unitaire de près de 0,1 dollar.

En parallèle, le DEX Aster revendique 852,9 millions de dollars de valeur totale verrouillée, là où son concurrent Hyperliquid pointe quasiment à 5 milliards de dollars.

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Source : X

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