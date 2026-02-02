Cryptomonnaies, puces IA et grâce présidentielle : Donald Trump est-il au cœur d'un immense conflit d'intérêts avec les Émirats arabes unis ?

Alors qu'une société des Émirats arabes unis a financé le projet crypto World Liberty Financial de la famille Trump, le Wall Street Journal révèle un important conflit d'intérêts. Quels sont les tenants et aboutissants de cet accord ?

The Wall Street Journal révèle de curieux liens entre Donald Trump et les Émirats arabes unis

Samedi, le Wall Street Journal a publié un imposant rapport, mettant en cause Donald Trump, sa famille et ses amis, vis-à-vis d'un investissement des Émirats arabes unis dans son entreprise World Liberty Financial (WLFI).

En résumé, le rapport suggère qu'un investissement de 500 millions de dollars aurait facilité l'accès à des « puces d'intelligence artificielle hautement sécurisées » pour les sociétés de Tahnoon ben Zayed Al Nahyan, le frère du président des Émirats arabes unis.

Concrètement, ce même rapport identifie des liens étroits entre de nombreux acteurs, faisant dès lors échos à certaines rumeurs et informations que nous avons pu relayer ces 12 derniers mois.

En premier lieu, précisons d'abord que Tahnoon ben Zayed Al Nahyan est l'un des plus importants investisseurs privés au monde et que 3 de ses sociétés reviennent de manière récurrente dans ce dossier : G42, MGX et Aryam Investment 1.

Ainsi, le Wall Street Journal affirme que 4 jours avant l'investiture de Donald Trump, Tahnoon ben Zayed Al Nahyan a signé un accord à 500 millions de dollars pour acquérir 49 % des parts de World Liberty Financial.

🔎 Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI) ?

Cela concrétisait notamment la visite d'Eric Trump lors d'une conférence sur les crypto à Abou Dhabi en décembre 2024, mais aussi de Steve Witkoff, un ami de longue date du président américain, également cofondateur de World Liberty Financial et nommé envoyé spécial au Moyen-Orient.

Une semaine après cette visite, 2 entités baptisées Aryam Investment 1 ont été enregistrées à 2 jours d'intervalle, à Abu Dhabi et dans le Delaware. C'est cette société, qui aurait fourni les fonds servant à l'acquisition de 49 % de l'entreprise crypto de la famille Trump, dont au moins la moitié a été versée à différentes personnalités.

Cet investissement a ainsi donné des sièges aux sociétés G42 et MGX au conseil conseil d'administration de World Liberty Financial.

Or, comme le rappelle le graphique ci-dessous, MGX est aussi l'entreprise qui a investi 2 milliards de dollars dans Binance l'année dernière, en utilisant le stablecoin USD1. À l'époque, MGX avait simplement qualifié le stablecoin de « produit supérieur », sans révéler les liens étroits entre les différents acteurs :

Schéma synthétique des liens des différents acteurs cités dans le rapport

À travers ces différents recoupements, le Wall Street Journal en vient ainsi à questionner le rôle qu'aurait pu jouer Tahnoon ben Zayed Al Nahyan dans la grâce de Changpeng Zhao (CZ). Et pour cause, le fondateur de Binance vit à Abu Dhabi et possède également la citoyenneté émiratie. En outre, cette grâce aurait facilité l'octroi de la licence globale à Binance par l'Abu Dhabi Global Market, en vue d'y établir un siège mondial.

D'ailleurs, cette grâce est intervenue en octobre, là où un mois plus tôt, MGX investissait 15 % dans l'entité américaine de TikTok, permettant au réseau social de continuer à opérer sur le sol américain.

En outre, alors que Tahnoon ben Zayed Al Nahyan s'intéresse depuis longtemps à l'IA, l'administration Biden avait entravé son accès aux puces américaines, par crainte que cette technologie ne bénéficie à la Chine, en raison de ses liens avec Huawei.

Pourtant, 2 mois après une réunion à la Maison-Blanche avec l'intéressé en mars 2025, l'administration Trump s'est engagée à fournir 500 000 puces IA aux Émirats arabes unis, dont environ un cinquième serait réservé à G42.

S'il convient de rester prudent face à toutes ces révélations, force est de constater que cela a de quoi interroger sur les liens qui peuvent parfois se tisser en coulisses pour les différents accords.

Source : The Wall Street Journal

