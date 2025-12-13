Binance renforce sa conformité avec une licence globale accordée par l'Abu Dhabi Global Market

Binance vient de franchir une étape dans sa stratégie de mise en conformité réglementaire. L'exchange crypto a obtenu la première licence mondiale délivrée sous le cadre de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) pour sa plateforme Binance.com, un signal fort envoyé aux autorités comme aux investisseurs à l'heure où la conformité devient un enjeu central pour les acteurs crypto.

Un cadre réglementaire inédit pour Binance

L'ADGM est un centre financier international situé à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il dispose de sa propre autorité de régulation, la Financial Services Regulatory Authority (FSRA), qui s'est imposée ces dernières années comme l'un des régulateurs les plus actifs sur le terrain des cryptomonnaies.

Son cadre est souvent présenté comme un « Gold standard » pour les entreprises crypto souhaitant opérer dans un environnement réglementé tout en continuant à innover.

Avec l'approbation de la FSRA, Binance devient ainsi le premier exchange de cryptomonnaies à voir sa plateforme mondiale autorisée sous ce dispositif. Concrètement, Binance opérera depuis l'ADGM à travers 3 entités distinctes :

Nest Services Limited (qui doit être renommée « Nest Exchange Limited ») est reconnue comme plateforme d'investissement et autorisée à exploiter un système de trading pour les marchés au comptant et les produits dérivés ;

(qui doit être renommée « Nest Exchange Limited ») est reconnue comme plateforme d'investissement et autorisée à exploiter un système de trading pour les marchés au comptant et les produits dérivés ; Nest Clearing and Custody Limited obtient le statut de chambre de compensation, avec des fonctions de conservation et de dépositaire, en charge du clearing, du règlement et de la garde sécurisée de cryptomonnaies ;

obtient le statut de chambre de compensation, avec des fonctions de conservation et de dépositaire, en charge du clearing, du règlement et de la garde sécurisée de cryptomonnaies ; BCI Limited (future « Nest Trading Limited ») a été approuvée en tant que « courtier-négociant », responsable des offres « hors plateforme » de Binance, comme le trading de gré à gré (OTC) et les services de conversion.

Pour Binance, cette architecture rapproche son fonctionnement de celui des marchés financiers traditionnels, en séparant clairement la trading, la garde de cryptomonnaies et les autres opérations annexes.

Richard Teng, co-PDG de Binance, estime d'ailleurs qu'« obtenir un statut réglementé dans le cadre du dispositif reconnu de l'ADGM reflète l'engagement profond [de Binance] en faveur de la conformité, de la transparence et de la protection des utilisateurs » et souligne que ce socle apporte une meilleure lisibilité réglementaire à l'échelle mondiale.

Du point de vue des autorités d'Abu Dhabi, l'arrivée de Binance renforce l'ambition de faire de l'ADGM un hub majeur pour les cryptomonnaies.

Et puur l'écosystème crypto dans son ensemble, cette licence accordée à Binance pourrait servir de référence à d'autres plateformes cherchant à structurer leurs opérations sous un cadre reconnu, alors que Binance prévoit de démarrer ses activités à partir du 5 janvier 2026.

