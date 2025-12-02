Luxe et crypto : Obtenez 5 % de réduction dans les magasins Printemps en payant avec Binance Pay

Un an après avoir marqué l'histoire en acceptant les cryptomonnaies, le groupe de grands magasins Printemps relance son partenariat avec Binance Pay et Lyzi en proposant une offre spéciale. Jusqu'au 31 mars 2026, les clients peuvent bénéficier d'une remise de 5 % et d'avantages inédits sur leurs achats effectués en cryptomonnaie dans les 13 magasins Printemps de France. Découvrez comment en profiter.

Binance élargit sa collaboration avec les magasins Printemps

Célébrez la saison des fêtes ! L'offre principale, valable une seule fois par utilisateur éligible, vous permet de bénéficier d'une remise exclusive de 5 % sur vos achats de cadeaux dans tous les magasins Printemps participants. Pour cela, vous devez impérativement être membre du programme de fidélité Printemps Club et finaliser votre transaction via Binance Pay.

Cette remise spéciale s'applique à la majorité des marques en magasin, idéale pour vos emplettes de Noël. Veuillez noter qu'elle ne s'applique pas à deux marques non participantes, aux restaurants, aux services et aux produits Vintage Luxury.

Pour vous préparer à devenir le meilleur Père Noël en payant en crypto, vous devez avoir un compte Binance vérifié et avoir activé Binance Pay depuis l'application mobile.

Les utilisateurs éligibles peuvent ensuite activer leur offre en présentant l'application Binance à l'accueil Printemps et la remise de 5 % est alors valable pour tous les achats effectués dans les 2 jours suivant cette activation.

En parallèle de cette remise, d'autres récompenses sont mises en place. Pour les clients ayant déjà profité de la première remise de 5 % Printemps Club, une récompense spéciale est introduite : pour chaque tranche de 1 000 € dépensée au Printemps Haussmann Paris, une carte cadeau de 50 € leur est offerte. Cette récompense est cependant limitée aux 30 premiers clients.

Aussi, les clients qui effectuent des achats au Printemps Haussmann Paris peuvent se voir offrir un bubble tea pour tout paiement d'un montant minimum de 188 € réglé avec Binance Pay.

Le succès de cette collaboration entre Binance Pay, Lyzi et le groupe Printemps souligne la progression de l'adoption des cryptomonnaies dans les transactions quotidiennes, comme l'indique David Princay :

Printemps est un emblème de l'excellence du retail français, et nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat et d'offrir aux clients de nouvelles solutions de paiement innovantes. Avec Binance Pay connectant aujourd'hui plus de 20 millions de commerçants dans le monde et une adoption record des stablecoins, cette initiative marque une étape supplémentaire dans l'intégration des paiements crypto au quotidien. David Princay, PDG de Binance France

Comment utiliser Binance Pay chez Printemps ?

Le processus de paiement est simple et rapide, s'effectuant via la technologie sans contact sécurisée de Binance Pay :

Rendez-vous à l'accueil d'un magasin Printemps participant ;

Présentez l'invitation à l'offre Binance Pay téléchargeable ici ;

Inscrivez-vous ou activez votre adhésion au Printemps Club pour valider l'offre de 5 % (valable 2 jours) ;

À la caisse, informez le personnel que vous souhaitez payer avec Binance Pay ;

Scannez le QR code affiché et le personnel scannera ensuite le QR code affiché sur votre application Binance pour finaliser le paiement.

Détail technique : Pour les transactions supérieures à 20 000 USDC, il est requis de sélectionner l'USDC comme token de paiement. Pour les montants inférieurs, toutes les cryptomonnaies supportées par Binance Pay sont acceptées.

Pour en savoir plus sur les conditions générales de l'offre, cliquez ici.

