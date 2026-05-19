Le Japon se prépare à lancer un système financier basé sur la blockchain et l'IA

Le Parti actuellement à la tête du Japon vient d’approuver une proposition visant à développer un système financier basé sur une intégration active de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Un « concept de finance on-chain et IA de nouvelle génération » qui intégrerait notamment les dépôts tokenisés et des stablecoins libellés en yens.

Le Japon approuve un « concept de finance on-chain et IA de nouvelle génération »

Avec la prise en compte désormais largement acquise de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) au sein de la finance traditionnelle, la blockchain occupe une place de premier plan afin de réécrire les codes archaïques de ce secteur dans une version numérique améliorée.

Une réalité à laquelle vient s'ajouter le développement accéléré de l'intelligence artificielle (IA), déjà adoptée par des pays comme les Émirats arabes unis dans le but d'optimiser le fonctionnement de leurs services gouvernementaux, à l'aide de systèmes autonomes.

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Autant d'innovations que l'actuel gouvernement conservateur du Japon semble vouloir intégrer à son modèle financier, si l'on en croit la récente adoption d'une proposition de « concept de finance on-chain et IA de nouvelle génération » rédigée par une équipe de son Parti libéral-démocrate (LDP), sous la direction de Seiji Kihara qui se félicite de cette avancée sur le réseau X.

Je vous informe que la proposition du groupe de travail sur le concept de finance onchain et d’IA de nouvelle génération a été définitivement adoptée. Il s’agit véritablement d’un « concept », et nous allons désormais assembler les pièces une par une. Je pense toutefois que nous avons déjà réussi à définir une vision d’ensemble ambitieuse. Seiji Kihara

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Une « ère de grande transformation de l’économie, de la finance et des paiements »

Selon les termes de cette proposition, « il n'y a plus aucun doute sur le fait que, dans les dix prochaines années, nous vivrons dans une société et une économie totalement différentes de celles d’aujourd’hui ». Une « ère de grande transformation de l’économie, de la finance et des paiements » qui devrait très largement « se baser sur les progrès de l’IA et l’adoption croissante de la blockchain ».

Les caractéristiques de cette nouvelle ère économique et sociale résident dans le fait que des actes auparavant séparés — choisir, acheter, payer, livrer, contracter, obtenir un prêt — deviennent désormais interconnectés, automatisés et disponibles 24h/24 et 365 jours par an. Dans de nombreux cas, ils seront même exécutés sans intervention humaine grâce aux agents IA. Proposition

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Cette proposition met également un accent tout particulier sur le soutien que la Banque du Japon doit apporter à la mise en place de dépôts tokenisés pour les comptes courants, mais également au développement de stablecoins adossés au yen.

L'occasion d'exprimer un soutien évident au projet d’émission de stablecoins porté par un partenariat mis en place entre trois grandes banques japonaises - Mitsubishi, Sumitomo Mitsui et Mizuho - destiné aux paiements d’entreprise, au commerce international et aux règlements automatisés via blockchain.

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Source : Seiji Kihara

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