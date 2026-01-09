Ethereum valide une augmentation de la capacité de données de sa blockchain

Ethereum poursuit son évolution vers une scalabilité améliorée avec la récente validation d’une augmentation de sa capacité de gestion simultanée des données. Un fork « Blob Parameter Only (BPO) » qui lui permet de faire passer sa limite de blobs de 14 à 21.

Ethereum augmente sa capacité de gestion des données

Depuis le déploiement effectif de sa dernière mise à niveau majeure, nommée Fusaka, la blockchain Ethereum enregistre une hausse importante de son activité avec des transactions quotidiennes qui viennent de pulvériser son record de 2021 en ce début d'année.

Une situation qui remet la question persistante de sa scalabilité au centre de l'équation, afin de pouvoir gérer cette augmentation des données à traiter en temps réel. De quoi se réjouir de la récente validation de son second fork - nommé : Blob Parameter Only (BPO) - effective depuis le 7 janvier.

✍️ Pour approfondir : C'est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Dans les faits, cette mesure vise essentiellement à permettre une gestion plus optimisée de ses blobs, des paquets de données temporaires destinés à ses layer 2 pour ne pas surcharger sa blockchain (layer 1). Le but ? Augmenter leur nombre - jusque-là compris entre 10 et 14 - afin de fixer une nouvelle limite entre 15 et 21.

Validation du Blob Parameter Only (BPO) 2

Une blockchain aux capacités « élastiques »

Selon les données disponibles, la demande de blobs sur Ethereum a augmenté régulièrement depuis la mise à niveau Fusaka, sans jamais atteindre la limite de capacité précédente. Autant dire qu'une bonne marge de progression reste donc disponible.

Pour le responsable technique de l'explorateur de blocs EVM Blockscout, Andrew Gross, ce fork offre désormais « un espace de blobs loin d’être saturé (...) et une dynamique de frais des rollups plus fluide, une plus grande marge de données et un système qui s’adapte dynamiquement à la demande ».

🗞️ Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

En pratique, Ethereum est devenu une couche de base élastique, capable de croître avec la demande sans sacrifier la décentralisation ni la stabilité de la coordination. Andrew Gross

Source : The Lab

