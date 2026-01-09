Ethereum valide une augmentation de la capacité de données de sa blockchain

Ethereum poursuit son évolution vers une scalabilité améliorée avec la récente validation d’une augmentation de sa capacité de gestion simultanée des données. Un fork « Blob Parameter Only (BPO) » qui lui permet de faire passer sa limite de blobs de 14 à 21.

le 9 janvier 2026 à 8:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Ethereum valide une augmentation de la capacité de données de sa blockchain
Test logo

Ethereum

3102.8$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Ethereum augmente sa capacité de gestion des données

Depuis le déploiement effectif de sa dernière mise à niveau majeure, nommée Fusaka, la blockchain Ethereum enregistre une hausse importante de son activité avec des transactions quotidiennes qui viennent de pulvériser son record de 2021 en ce début d'année.

Une situation qui remet la question persistante de sa scalabilité au centre de l'équation, afin de pouvoir gérer cette augmentation des données à traiter en temps réel. De quoi se réjouir de la récente validation de son second fork - nommé : Blob Parameter Only (BPO) - effective depuis le 7 janvier.

✍️ Pour approfondir : C'est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Dans les faits, cette mesure vise essentiellement à permettre une gestion plus optimisée de ses blobs, des paquets de données temporaires destinés à ses layer 2 pour ne pas surcharger sa blockchain (layer 1). Le but ? Augmenter leur nombre - jusque-là compris entre 10 et 14 - afin de fixer une nouvelle limite entre 15 et 21.

Validation du Blob Parameter Only (BPO) 2

Validation du Blob Parameter Only (BPO) 2

 

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Une blockchain aux capacités « élastiques »

Selon les données disponibles, la demande de blobs sur Ethereum a augmenté régulièrement depuis la mise à niveau Fusaka, sans jamais atteindre la limite de capacité précédente. Autant dire qu'une bonne marge de progression reste donc disponible.

Pour le responsable technique de l'explorateur de blocs EVM Blockscout, Andrew Gross, ce fork offre désormais « un espace de blobs loin d’être saturé (...) et une dynamique de frais des rollups plus fluide, une plus grande marge de données et un système qui s’adapte dynamiquement à la demande ».

🗞️ Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

blockquote icon

En pratique, Ethereum est devenu une couche de base élastique, capable de croître avec la demande sans sacrifier la décentralisation ni la stabilité de la coordination.

Andrew Gross

Source : The Lab

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

518 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-0.7%

3102.83$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin à 250 000 $ en 2026 ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 janvier 2026

Le Bitcoin à 250 000 $ en 2026 ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 janvier 2026

 Les employés de Zcash (ZEC) démissionnent tous en même temps – Que se passe-t-il ?

Les employés de Zcash (ZEC) démissionnent tous en même temps – Que se passe-t-il ?

 Solana, l’incontournable de 2026 ? – Pourquoi il faudra surveiller le SOL

Solana, l’incontournable de 2026 ? – Pourquoi il faudra surveiller le SOL

 Visa dévore le marché des cartes crypto

Visa dévore le marché des cartes crypto