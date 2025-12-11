À coups de hard forks successifs et de mutations de grande envergure, la blockchain Ethereum s’impose comme l’une des plus évolutives de l’écosystème des cryptomonnaies. Sa dernière étape Fusaka validée il y a quelques jours ouvre la voie une nouvelle ère des « blobs », pour servir les intérêts de ses nombreux layer 2.

Ethereum : nouvelle ère pour les « blobs » depuis le hard fork Fusaka

Depuis son lancement en 2015 la blockchain Ethereum ne cesse d'évoluer, au point d'avoir initié une incroyable mutation historique vers le Proof of Stake (PoS) en 2022. Une dynamique au centre de laquelle s'impose la nécessité de répondre à ses problèmes de scalabilité, dont l'une des principales solutions prend la forme du développement de ses layer 2.

Une multitude de réseaux développés en parallèle du layer 1 Ethereum qui composent désormais un écosystème complet, à prendre en compte lors des différents hard forks qui permettent d'en ajuster les paramètres, comme dans le récent cas de la version Fusaka déployée avec succès le 4 décembre dernier.

✍️ Tout savoir sur la blockchain Ethereum et sa cryptomonnaie ETH

Une mise à jour qui impliquait notamment une refonte de la gestion de ses « blobs », intégrés lors du hard fork Cancun afin de permettre aux layer 2 de communiquer leurs données de manière moins coûteuse et plus opérationnelle avec Ethereum, en autorisant désormais des ajustements simplifiés - c'est-à-dire sans hard fork - à l'aide de « BPO ».

Quelques jours plus tard, voici donc venu le temps du tout premier BPO, avec l'activation confirmée par la Fondation Ethereum de la version BPO-1 il y a tout juste quelques heures. Le but de l'opération ? Permettre de proposer « plus d'espace pour les rollups », le type le plus répandu de layer 2 à l'heure actuelle.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)

BPO-1 et BPO-2 : qu'est-ce que c'est exactement ?

Dans les faits, cette toute première mise en œuvre des BPO ouvre la voie à une nouvelle ère dans le développement permanent de l'écosystème Ethereum.

En effet, la récente activation de son BPO-1 permet d'augmenter la capacité des blocs de sa blockchain à 15 blobs au total, offrant un espace supplémentaire pour le fonctionnement de ses layer 2.

🗞️ Pour en savoir plus — Fin de la crise du staking sur Ethereum (ETH) ?

Dans le même temps, la Fondation Ethereum annonce également la sortie prévue d'un BPO-2 pour le mois de janvier prochain, avec la promesse d'augmenter encore un peu plus cette capacité. Une prévisibilité très intéressante pour anticiper les évolutions de son écosystème, mais également éviter les risques éventuels de saturation.

À voir comment cette modification de la gestion des blobs va permettre d'optimiser concrètement le fonctionnement de l'écosystème Ethereum. Quoi qu'il en soit, la réactivité apportée par les BPO va certainement permettre de revoir ses capacités de mise à niveau à la hausse.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Source et image de couverture : Fondation Ethereum

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.