Ethereum a récemment passé un palier majeur avec ses mises à jour Dencun, qui ont permis de réduire drastiquement les frais de transaction sur les layer 2. Présentées comme une solution aux frais élevés historiques du réseau, elles ont notamment introduit les « blobs », c’est-à-dire de nouveaux espaces où sont inscrites des données de manière temporaires.

Les blobs servent a décharger le réseau, en organisant les données et en les rassemblant. La blockchain Ethereum peut ainsi les approuver en une fois, plutôt que de vérifier chaque transaction. Tous les 18 jours environ, ils sont ensuite supprimés, libérant l’espace qui leur était dédié jusque là.

Il s’agit donc d’une solution uniquement dédiée à décharger le réseau et à réduire les frais de transactions. Mais les « blobscriptions » viennent de remettre cela en question.

Si la communauté crypto se distingue par une chose, c’est en effet par sa capacité à tout transformer en outil de spéculation. C’est désormais le cas pour les blobs, puisqu’un projet de « blobscriptions » a été lancé. Il permet d’inscrire du texte ou des images dans les blobs.

Les blobscriptions ont été introduites par ethscriptions. Il s’agit d’un protocole qui avait déjà permis de créer des inscriptions sur la blockchain Ethereum. Les blobscriptions sont donc une autre méthode, qui fait usage des blobs ayant été récemment introduits. Pour rappel, ceux-ci sont censés être éphémères. Mais selon Middlemarch, le créateur d’Ethscriptions, les indexeurs annexes se chargeront d’enregistrer les données des blobscriptions de manière durable, malgré la limite des 18 jours :

“But blobs are ephemeral, why would you ethscribe on them?”

Good point! From now on blobs should be reserved for only unimportant data like… all historical transactions on all L2s?

(Realistically blobs are going to be accessible for longer than the 18 guaranteed days)

— Middlemarch (@dumbnamenumbers) March 27, 2024