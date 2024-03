En mai 2023, Google avait déjà activé la consultation du solde des portefeuilles Ethereum via son moteur de recherche. Cette fonctionnalité s'étend maintenant aux domaines ENS, comme l'a repéré Brantly Millegan, un ancien membre de l'équipe principale d’Ethereum Name Service.

Ainsi, rechercher un domaine ENS suffit pour voir apparaître, dans les résultats de recherche Google, le solde du wallet Ethereum associé ainsi que l'adresse elle-même. Ces données proviennent d'Etherscan et le solde affiché se base sur la dernière transaction effectuée par l'adresse.

Pour le moment, la fonction semble ne pas être disponible pour tout le monde. Certains utilisateurs ont notamment signalé son absence dans leurs résultats de recherche. Brantly Millegan a remarqué que le service fonctionnait mieux en navigation privée ou déconnecté des services Google.

Encore une fois, cette initiative souligne l'intérêt croissant de Google pour les cryptos et la blockchain. La société avait lancé un compte à rebours pour le Merge d'Ethereum en 2022, illustré par des pandas animés qui se déplaçaient de manière synchronisée.



L'année dernière, Google avait également revu sa politique publicitaire concernant les cryptomonnaies afin d'inclure les « Cryptocurrency Coin Trusts ». Ces produits permettent aux investisseurs de négocier les actions des fonds d'investissement détenant des actifs numériques. Par conséquent, les ETF Bitcoin des gestionnaires d'actifs renommés comme BlackRock apparaissent désormais dans les résultats de recherche.

L'annonce de cette nouvelle fonctionnalité a probablement contribué à inverser la tendance baissière du token ENS. Ce dernier a progressé d'environ 6% au cours des 24 dernières heures, s'échangeant à 20,74 $ au moment de l'écriture de ces lignes.

Au cours des derniers mois, le projet Ethereum Name Service a passé plusieurs étapes importantes de sa roadmap. Notamment sa décentralisation complète et un partenariat clé avec GoDaddy, un registraire de noms de domaine.

Jeff Lau, un développeur qui travaille pour ENS, explique dans un thread X que toutes ces initiatives visent à humaniser le web3.

10/ Originally we envisioned ENS as a naming system to name crypto addresses, and to a large extent, we still remain true to that. But as web3 users, the meaning of an address is so much more, it can be your farcaster id, your crypto payment address, a DAO contract and more.

— jefflau.eth (@_jefflau) March 11, 2024