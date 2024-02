Ethereum Name Service (ENS) pourrait bientôt proposer son propre layer 2

Khori Whittaker, le directeur exécutif d’Ethereum Name Service (ENS), a révélé les ambitions de l’entreprise dans une interview auprès de nos confrères de CoinTelegraph. Selon lui, les équipes d’ENS sont actuellement en train de déterminer si elles intégreront un layer 2 externe, ou si elles en construiront un de toutes pièces :

De quelle manière ? Peut-être avec une solution de seconde couche made in ENS. Si les équipes de développement choisissaient d’aller vers un nom connu, le candidat le plus probable serait cependant Optimism. La décision n’a pas encore été prise, mais il est certain qu’ENS travaille à intégrer un layer 2 cette année.

Selon Khori Whittaker, Ethereum Name Service se heurte cependant à des limitations en ce qui concerne sa portée. Il est donc nécessaire pour le protocole de trouver des moyens de se faire connaître :

Récemment, Ethereum Name Service a en effet annoncé un partenariat majeur avec l’hébergeur GoDaddy. Les utilisateurs d’ENS peuvent désormais associer leurs adresses Ethereum avec un nom de domaine DNS :

Thanks to Gasless DNSSEC, users can now easily associate an Ethereum address with their DNS domain name (.com, .xyz, etc.), allowing seamless integration with all applications that properly support ENS! 😱

Just follow these simple steps! pic.twitter.com/rdE7KGicup

— ens.eth (@ensdomains) February 5, 2024