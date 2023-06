Inscriptions sur Ethereum : les Ethscriptions sont-elles l’équivalent d’Ordinals ?

Ce week-end, un nouveau terme a commencé à faire parler de lui au sein de la communauté crypto : les Ethscriptions. En effet, Tom Lehman a présenté ce protocole permettant d’inscrire des données sur la blockchain Ethereum (ETH) en se passant des smart contracts utilisés pour la création de tokens non fongibles (NFT) :

ALSO: Introducing Ethereum Punks. Because why should all non-contract Punk collecting happen on Bitcoin? https://t.co/d3Ycwbdc2Z …

Introducing Ethscriptions: a new way of creating and sharing digital artifacts on Ethereum using transaction calldata. https://t.co/XfQ7RdtblD

D’une certaine manière, cela fait penser au protocole Ordinals, bien que le fonctionnement soit en fait bien différent. Sur Bitcoin (BTC), il faut utiliser des satoshis pour sécuriser les données du protocole, là où Ethscription n’implique pas de « bloquer » d’ETH.

L’illustration ci-dessous permet de se rendre compte de la manière dont ces données peuvent être récupérées. En effet, nous voyons par exemple que l’adresse cryptoxiao.eth s’est envoyé une transaction de 0 ETH à elle-même, avec un message à convertir en UTF-8 depuis le menu « View Inpout As » sur un explorateur de blockchain comme Etherescan :

Figure 1 — Exemple d’une inscription sur Ethereum

Pour cette inscription précisément, il s’agira ensuite de copier-coller ce contenu dans un moteur de recherche, pour visualiser l’image stockée.

En réalité, Ethscription fournit donc plutôt une interface utilisateur pour une fonctionnalité qui existait déjà sur Ethereum, et qui est déjà utilisée par une partie de la communauté : la possibilité d’envoyer des messages de manière on-chain.

Ainsi, le site du projet permet de faciliter le processus pour l’inscription d’images jusqu’à 96KB pour le moment :

Figure 2 — Création d’une Ethscription

Pour le moment, il faut reconnaître que ce procédé est très limité dans ses possibilités. En effet, la taille des informations pouvant être partagées rend Ethscription bien moins flexible que ne le sont les NFT sur Ethereum.

Néanmoins, ces inscriptions présentent l’avantage d’être pleinement décentralisées, là où le contenu d’un NFT n’est pas toujours stocké on-chain par exemple.

Pour transférer une inscription, il s’agit ensuite d’indiquer le hash de la transaction ayant créé celle-ci dans le champ des données hexadécimales. Sur MetaMask par exemple, il faut aller activer « Afficher les données Hex » dans les paramètres avancés :

Figure 3 — Transférer une Ethscription

De cette manière, cette manipulation permettra de mettre à jour le nouveau propriétaire sur Ethscription. Toutefois, il est important de souligner que ces inscriptions sont fondamentalement différentes des NFT et de n’importe quelle autre cryptomonnaie, car cela ne fait appel à aucun standard de token. Ainsi, il s’agit uniquement de transfert de données.

Toutefois, le projet a suscité de l’engouement, et dans les 18 h qui ont suivi le lancement, 30 000 inscriptions avaient déjà été faites samedi :

With almost 30k Ethscriptions in <18 hours, the launch was a huge success!

Thank you for seeing the massive potential here!

I am on Ethscriptions 24/7, but I need your help!

DM @proroketh to join our protocol Twitter chat. Ideas, bug reports, NO alpha, NO trading, NERDS ONLY! pic.twitter.com/udKdsVT0L8

— Middlemarch (@dumbnamenumbers) June 17, 2023