Fin de la crise sur le staking d'Ethereum (ETH) ? Les délais de sorties tombent à un plus bas de 3 mois

Après que les délais pour sortir de staking sur Ethereum (ETH) aient explosé à la hausse cet été, la situation semble maintenant se calmer. Bien qu'ils soient encore particulièrement élevés, lesdits délais sont actuellement à un plus bas de 3 mois. Nous faisons le point.

le 9 décembre 2025 à 14:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

L'attente pour sortir du staking d'ETH tombe sous les 20 jours

Au cours de l'été, nous avons observé une explosion des délais pour retirer des ETH du staking sur Ethereum. Malgré un plus haut historique (ATH) à 4 946 dollars le 24 août dernier, nous nous inquiétions sur l'éventualité de ventes massives à venir, et les plus de 37 % de baisse intervenus depuis semblent aller dans ce sens.

Bien que l'attente pour récupérer des ETH déposés en staking soit toujours particulièrement longue, elle est tombée aujourd'hui sous le seuil des 20 jours, ce qui en fait une première depuis le 10 septembre dernier :

Délais sur les retraits et dépôts pour le staking sur Ethereum

 

À ce jour, il y a plus de 1,13 million d'ETH en file d'attente concernant les retraits, soit 19 jours et 16 heures, contre 529 717 unités du côté des entrées pour un délai de 9 jours et 5 heures.

Du côté des validateurs, après avoir touché un plus bas depuis le mois d'avril 2024 à 995 060, ces derniers sont depuis remontés à 997 713, tandis que la quantité totale d'Ethers en staking en de 35,4 millions, soit 29,19 % de l'offre actuelle.

À la suite du crash du 10 octobre dernier, nous pouvons voir que le délai de retraits du staking n'a pas subi de nouveaux pics et il est donc probable que cette file d'attente finisse par s'estomper, après que la demande se soit régulée.

Tandis que BlackRock a déposé sa demande pour un ETF intégrant le staking, cela pourrait également faire repartir à la hausse le nombre de validateurs, indépendamment de l'action des prix et des sorties qui s'effectuent en parallèle.

Source : Validator Queue

