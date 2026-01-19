Finst double son offre de staking en ajoutant 8 nouvelles cryptos éligibles

La plateforme crypto Finst étoffe nettement son service de staking en y ajoutant 8 cryptomonnaies supplémentaires. L'objectif est clair : proposer davantage de choix, tout en conservant sa formule orientée sur une flexibilité maximale. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette offre.

Une offre plus variée pour staker vos cryptos

Depuis le 15 janvier, Finst accueille 8 nouvelles cryptomonnaies dans son offre de staking : Algorand (ALGO), Kusama (KSM), Celestia (TIA), TRON (TRX), Core (CORE), Toncoin (TON), Injective (INJ) et Tezos (XTZ).

Concrètement, cela élargit la palette pour les investisseurs qui souhaitent générer des revenus passifs via des blockchains en Proof-of-Stake, avec des profils très différents : blockchains historiques (TRX, XTZ), réseaux orientés « builders » (TON, INJ) ou encore la narrative des blockchains modulaires avec Celestia (TIA).

Si vous cherchez à éviter de laisser vos cryptos dormir sur un portefeuille et à activer une source de rendement sans immobiliser vos fonds, le staking flexible de Finst est une alternative intéressante, d'autant plus que les taux proposés sont parmi les plus élevés en Europe.

Les cryptomonnaies disponibles au staking sur Finst et le rendement annuel associé au 16 janvier 2026

La proposition de valeur unique du staking avec Finst

Au-delà de l'ajout de nouvelles cryptomonnaies, Finst insiste surtout sur la philosophie de son produit : rendre le staking simple et sans conditions cachées. La plateforme a construit son service autour de 4 piliers fondamentaux :

Aucune période de blocage : contrairement à d'autres solutions qui immobilisent vos cryptos pendant des semaines ou des mois, Finst vous permet de vendre ou retirer vos cryptomonnaies à tout moment. Vous gardez le contrôle total de votre portefeuille ;

: contrairement à d'autres solutions qui immobilisent vos cryptos pendant des semaines ou des mois, Finst vous permet de vendre ou retirer vos cryptomonnaies à tout moment. Vous gardez le contrôle total de votre portefeuille ; Pas de montant minimum : que vous souhaitiez staker 10 € ou 10 000 € de cryptos, vous pouvez commencer immédiatement sans barrière à l'entrée ;

: que vous souhaitiez staker 10 € ou 10 000 € de cryptos, vous pouvez commencer immédiatement sans barrière à l'entrée ; Récompenses hebdomadaires automatiques : les intérêts sont calculés quotidiennement et versés chaque lundi. De plus, le système de restaking automatique réinvestit vos gains pour profiter pleinement de l'effet des intérêts composés ;

: les intérêts sont calculés quotidiennement et versés chaque lundi. De plus, le système de restaking automatique réinvestit vos gains pour profiter pleinement de l'effet des intérêts composés ; Du vrai staking blockchain : Finst pratique exclusivement du staking authentique sur les blockchains en Proof-of-Stake. Vos actifs ne sont jamais prêtés à des tiers, ce qui réduit considérablement les risques par rapport à d'autres plateformes.

La plateforme néerlandaise a également intégré une protection supplémentaire pour ses utilisateurs. Le service inclut une assurance contre le risque de slashing, ces pénalités que peuvent subir les validateurs en cas de dysfonctionnement. Cette garantie, combinée à une protection contre les vulnérabilités des smart contracts, vise à sécuriser au maximum l'expérience de staking.

Autre avantage, et non des moindres, l'interface dédiée au staking est vraiment simple à appréhender. Vous y retrouverez l'intégralité de vos positions, tout le détail sur vos récompenses accumulées et également la possibilité de tout retirer en quelques clics.

Comment staker vos cryptos chez Finst ?

Si l'offre de staking de Finst vous intéresse, sachez avant toute chose que la plateforme propose actuellement une promotion de bienvenue : 50 € offerts en Bitcoin pour toute ouverture de compte jusqu'au 31 janvier 2026 avec le code FINST50 (après 5 000 € tradés en janvier). Autant en profiter pour démarrer avec un petit bonus !

Une fois votre compte créé, vous avez 2 options : soit vous achetez des cryptomonnaies éligibles au staking directement sur Finst, soit vous déposez sur Finst des cryptomonnaies que vous possédez déjà.

Ensuite, dès que vos cryptos sont sur la plateforme, l'activation du staking se fait en quelques secondes. Rendez-vous dans l'onglet « Staking » depuis votre ordinateur ou votre application mobile (accessible via Menu > Staking), puis cliquez sur « Activer le staking » en haut de la page.

L'activation est instantanée pour l'ensemble de vos cryptomonnaies éligibles et vous commencerez à générer des récompenses dès le lendemain !

C'est ça qui fait la véritable force du staking chez Finst. Pas de complications, pas d'étapes superflues : il vous suffit de cliquer sur un bouton et vos cryptomonnaies éligibles commencent à générer des récompenses sans effort de votre part.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre avis complet sur Finst et tous ses autres services

*Pour en savoir plus sur les risques liés au staking, veuillez consulter le document de divulgation des risques.

