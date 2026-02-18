BlackRock achète plus d'ETH pour préparer son ETF avec staking

BlackRock passe à l’offensive sur Ethereum avec l’ETHB, un ETF combinant exposition à l’ETH et staking. Le gestionnaire a acheté 100 000 dollars de la 2e cryptomonnaie du marché, afin de financer les premiers volumes du fonds.

BlackRock achète 100 000 dollars d'Ether

Depuis les sommets du mois d'octobre 2025, le marché des cryptomonnaies a brutalement corrigé, perdant près de 2 000 milliards de dollars de capitalisation totale. Au total, le cours du Bitcoin enregistre une baisse de 46 %, tandis que celui de l'Ether enregistre une baisse de 60 %.

Dans ce contexte de marché baissier, les ETF Ether spot ont enregistré la plus forte période de sorties depuis leur lancement, avec environ 2,5 milliards de dollars de retraits cumulés depuis le mois de novembre 2025. D’où l’idée, du côté des émetteurs d'ETF, de proposer de nouveaux fonds intégrant le rendement offert par le staking d'ETH dans le but d'attirer plus d'investisseurs.

C'est précisément sur le marché des ETF intégrant le rendement en Ether que BlackRock se positionne. Le 1er gestionnaire de fonds au monde avait fait sa demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en décembre dernier pour son prochain ETF, l'ETHB.

Dans son nouveau dépôt du formulaire S-1, BlackRock indique qu’une entité affiliée a acheté 4 000 « seed shares » à 25 dollars, soit 100 000 dollars, pour amorcer la création du fonds qui servira ensuite à acheter les Ethers demandés par ses clients.

Extrait du formulaire S1 déposé par BlackRock

L’ETHB (iShares Staked Ethereum Trust ETF) prévoit de staker la grande partie des Ethers détenus par le fonds, avec une cible de 70 à 95 % des avoirs. Le solde restant sera non staké afin de préserver la liquidité nécessaire aux créations, rachats et ajustements quotidiens.

D’après les données on-chain de ce début d’année, BlackRock estime que l'ETHB pourra offrir un rendement annuel d’environ 3 %. Le fonds prélèvera toutefois 18 % des récompenses de staking, en plus de 0,25 % de frais annuels sur les avoirs.

Comment le marché va-t-il accueillir le lancement de l'ETHB et l'arrivée de BlackRock en tant que validateur d'Ether ?

Le marché pourrait bien accueillir le lancement de l’ETHB, car il est susceptible de ramener des flux vers l’ETH et soutenir son cours.

Dans un contexte où l’ETH a sous-performé et où les ETF spot ont enregistré d’importantes sorties, un ETF intégrant le staking pourrait séduire un public plus large, y compris institutionnel, en ajoutant un rendement à l’exposition à l’Ether, et ainsi améliorer la perception d’Ethereum sur le marché.

Paradoxalement, le lancement de cet ETF peut aussi être une mauvaise nouvelle structurelle pour Ethereum. En effet, si BlackRock devient un validateur majeur, le consensus d’Ethereum, reposant sur la preuve d’enjeu (Proof of Stake), risque de se centraliser davantage.

Alors que les ETF spot détiennent déjà près de 6,3 millions d’ETH, soit 5,05 % de l’offre en circulation et l'équivalent de 17 % des Ethers déjà stakés, les plateformes d’échange comme Coinbase et Binance concentrent également une part significative du staking, environ 18 % des ETH stakés. L’arrivée d’un acteur comme BlackRock pourrait accentuer cette concentration et réduire la diversité des validateurs, au détriment de la décentralisation du réseau.

Ajoutons à cela la forte dépendance d’Ethereum à des stablecoins centralisés et le marché pourrait interpréter l'arrivée de l'ETHB comme un risque pour l'avenir de la 2e blockchain du marché. Dans ce scénario, le cours de l’ETH pourrait même être pénalisé, d’autant plus qu'il a déjà perdu environ 60 % en 5 mois.

Sources : SEC, Dune staking, Dune ETF,

