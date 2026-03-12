Mastercard s'associe à 85 acteurs crypto pour collaborer au développement des paiements on-chain

Alors qu'ils étaient relégués au rang de simples alternatives il y a encore quelques années, les paiements on-chain s’imposent désormais comme une option plébiscitée par les acteurs bancaires et la finance traditionnelle. Un changement de paradigme au sein duquel Mastercard souhaite visiblement se construire une place, en proposant un programme de partenariat à 85 projets crypto de premier plan.

Mastercard lance un programme de partenariat avec 85 acteurs crypto

Portés par l'essor sans précédent des stablecoins, les paiements on-chain s'imposent désormais comme une composante impossible à ignorer dans le cadre du développement de la finance traditionnelle vers son nouveau paradigme, à base de blockchains et d'innovations en lien aux cryptomonnaies.

Une réalité au centre de laquelle s'impose également l'apparition des agents IA et de leurs besoins en solutions de paiement taillées sur mesure pour Internet. De quoi pousser des géants comme Mastercard à réécrire leur feuille de route pour les années à venir, en s'associant à 85 leaders du secteur crypto.

Une initiative nommée Mastercard Crypto Partner Program dont l'objectif affiché consiste à « permettre un échange d’expertise et d’enseignements dans les deux sens afin de façonner l’avenir (...) en reliant l’innovation on-chain au cadre qui alimente les paiements du quotidien ».

Dans le cadre du programme, les participants travailleront avec les équipes de Mastercard sur la conception et l’orientation de futurs produits et services, notamment des solutions visant à combiner la rapidité et la programmabilité des actifs numériques avec les réseaux de cartes existants et les flux du commerce mondial. Mastercard

Ce rapprochement stratégique implique des grands noms du secteur crypto, comme Ripple, Circle et Binance, ou des sociétés plus périphériques comme PayPal. Mais derrière le caractère innovant associé à cette collaboration apparaît en filigrane une crainte évidente de Mastercard qui souhaite avant tout « s'assurer que les innovations de demain fonctionnent avec les infrastructures existantes ».

Une stratégie bien différente de sa concurrente Visa

Dans le cadre de cette initiative ambitieuse, un point essentiel doit toutefois être noté : alors qu'il est essentiellement question des paiements on-chain, aucune mention ne fait jamais référence aux stablecoins alors même qu'ils occupent le devant de la scène depuis des mois.

Une absence qui tranche avec la stratégie de la société concurrente, Visa, pour le coup très clairement implantée dans le domaine avec la récente mise en place d'une option de paiement associée à ces cryptomonnaies stables dans une centaine de pays.

Malgré tout, Mastercard avance également sur le dossier des stablecoins, mais de manière moins visible et agressive. En effet, son objectif semble plus se situer sur la mise en place d'une infrastructure adaptée qui s'inscrive dans ce qui existe déjà, là où Visa se concentre plus précisément sur leur application aux paiements de la vie courante.

À mesure que les technologies liées aux crypto-actifs mûrissent, Mastercard continuera de se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux : instaurer la confiance, définir des standards et connecter les systèmes à grande échelle. Mastercard

Source : Mastercard

