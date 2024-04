OlkyPay : la néobanque révolutionne les paiements crypto avec KYPAY on-chain

OlkyPay annonce le lancement de KYPAY on-chain, une solution innovante pour les transactions en euros sur la blockchain. Découvrez comment la société, pionnière dans les solutions de paiement, envisage d'adopter la technologie de la blockchain pour l'associer aux canaux de paiement bancaires traditionnels.

KYPAY on-chain : un pont entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies

OlkyPay, pionnier depuis 2011 dans le secteur des paiements, annonce le lancement de KYPAY on-chain, le premier instrument financier garantissant le « Delivery Versus Payment (DVP) » sur la blockchain.

KYPAY on-chain s'appuie sur la technologie de registre distribué (DLT) afin d'offrir un véritable pont entre les écosystèmes blockchain et les réseaux de paiement traditionnels.

Il est accessible via les systèmes de paiement européens comme STEP2 ou TIPS et via les services comme CB, Mastercard et Visa. Avec sa technologie, KYPAY on-chain garantit la sécurité des transactions pour les acheteurs et les vendeurs.

KYPAY compte plus de 1,4 million d'utilisateurs depuis son lancement en 2015 et se dote donc désormais d'une version fonctionnant à travers la technologie DLT. Déployé sur le Layer 2 Polygon et disponible sur d'autres blockchains sur demande, KYPAY on-chain offre de nombreux avantages, parmi lesquels :

Encaissement et traçage on-chain de règlements fait en euros sur des cryptomonnaies ou d'autres types d'actifs numériques (NFTs, security tokens, etc.) ;

de règlements fait en euros sur des cryptomonnaies ou d'autres types d'actifs numériques (NFTs, security tokens, etc.) ; Service de gestion d'identité permettant de prouver la possession d'un KYC valide via le Passeport KYC OlkyPass ;

permettant de prouver la possession d'un KYC valide via le Passeport KYC OlkyPass ; Création d'un réseau de participants à grande échelle pour les échanges de produits tokenisés nécessitant une conformité réglementaire ;

à grande échelle pour les échanges de produits tokenisés nécessitant une conformité réglementaire ; Parcours client fluide pour les exchanges, marketplaces crypto et les acteurs de la tokenisation d'actifs du monde réel.

Un partenariat stratégique avec Angle Protocol

Pour garantir une liquidité en euros sur sa plateforme, OlkyPay s'associe à Angle, un protocole de la finance décentralisée (DeFi) spécialisé sur les stablecoins. Cette collaboration permet aux utilisateurs de KYPAY on-chain de recevoir des règlements en EURA, le stablecoin euros décentralisé et surcollatéralisé d'Angle.

Le déploiement de KYPAY on-chain est prévu dans les prochaines semaines pour les secteurs de l'asset management (distribution de fonds FIA et OPCVM, marché primaire en private equity) et de l'immobilier.

Présent à la Paris Blockchain Week du 9 au 11 avril 2024, Olky présentera KYPAY on-chain lors d'une keynote et sur plusieurs side events.

Avec son nouvel outil, Olky confirme son statut de leader dans les solutions de paiement. Le groupe poursuit son développement dans la Web 3.0 et offrira, d'ici fin 2024, des services sur les cryptomonnaies et un open stable coin euro via sa filiale Olky Wallet.

Source : Communiqué de presse d'OlkyPay

