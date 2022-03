Le plus important vendeur de baskets d'Asie du Sud-Est accepte les paiements en Bitcoin (BTC)

La boutique de sneakers Novelship accepte désormais le Bitcoin (BTC) comme moyen de paiement

Novelship, le plus important vendeur de baskets en ligne de l'Asie-Pacifique, accepte désormais les paiements en cryptomonnaies. Sur son site web officiel, la boutique explique accepter le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et le stablecoin USDT de Tether comme moyen de paiement alternatif. Les paiements en cryptomonnaies sont proposés dans tous les pays où Novelship est accessible.

Dans un communiqué publié ce 16 mars 2022, Noveship déclare avoir noué un partenariat avec TripleA, une plateforme de paiements en cryptomonnaies pour les commerces en ligne ou physiques.

« Nous sommes ravis d'aider Novelship à satisfaire ses utilisateurs, qui pourront désormais payer directement avec leur portefeuille numérique », déclare Eric Barbier, PDG de TripleA.

Fondé en 2017, TripleA est agréé par l'Autorité monétaire de Singapour. L'entreprise affirme répondre aux exigences des régulateurs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. TripleA se charge notamment de vérifier l'identité des acheteurs par le biais d'un formulaire KYC (Know your Customer).

Novelship affirme répondre à la demande de ses clients

Novelship justifie l'intégration des paiements en cryptomonnaies par la forte demande de ses clients. D'après la marque, de nombreux utilisateurs de la boutique ont exprimé leur « vif intérêt » pour les devises numériques.

« Chez Novelship, nous aimons […] rester ouverts à l'adoption de nouvelles technologies et d'innovations sur notre plateforme en écoutant activement nos utilisateurs. Un exemple fort de cela est l'enquête interne que nous avons commandée et qui a révélé qu'un nombre écrasant de clients interrogés étaient intéressés par des actifs alternatifs tels que la cryptomonnaie », explique Richard Xia, PDG de Novelship.

Dans le communiqué, TripleA estime d'ailleurs qu'il n'est pas étonnant que les amateurs de sneakers s'intéressent au monde des actifs numériques. Les deux secteurs se souvent unis par le passé. Plusieurs marques de baskets, comme Nike ou Adidas, ont lancé des tokens non fongibles (NFT) de leurs chaussures.

En miroir de Novelship, de nombreuses entreprises sondent leurs clients au sujet des cryptomonnaies. C'est notamment le cas d'Airbnb. Lors d'un sondage, les usagers de la plateforme ont réclamé l'arrivée des paiements en devises numériques. Airbnb s'est donc engagé à se pencher sur l'intégration des paiements en cryptomonnaies.

De plus en plus de commerces se mettent à accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement. Depuis fin 2021, la chaîne de magasins mexicaine Grupo Elektra accepte les paiements en Bitcoin (BTC).

Citons aussi Konzum, la plus grande chaîne de supermarchés de Croatie, qui accepte le Bitcoin et l'Ether (ETH) depuis décembre dernier. Selon Coinmap, on trouve 29229 commerces qui acceptent le Bitcoin dans le monde.

