Les achats en cryptomonnaies ont explosé en 2022 malgré le bear market

L’année 2022 et sa ribambelle de scandales ont fait craindre une utilisation diminuée des cryptomonnaies. Mais pour ce qui concerne les achats de bien et services, cela n’a pas été le cas, selon le dernier rapport de CoinGate. Les cryptomonnaies n’ont en effet jamais autant été utilisées dans ce cadre.

Les achats en cryptomonnaies ont explosé en 2022

Le rapport du facilitateur de paiements CoinGate montre que les achats en cryptomonnaies ont continué de progresser fortement depuis 2017. Alors que les clients procédaient à 312 500 achats par an en moyenne, ce chiffre a grimpé jusqu’à 927 294 au cours de l’année 2022. C’est particulièrement notable, car lors du dernier « crypto winter » en 2020, cette part avait cessé de progresser :

Progression du nombre d’achats en cryptomonnaies pour chaque année

Ce que cela veut dire, c’est que l’ambiance particulièrement morose qui a dominé en 2022 n’a pas suffi à annuler l’attrait pour ces modes de paiement encore relativement nouveaux. Cela témoigne donc d’une consolidation de fond du secteur :

« Cela correspond à un paiement traité par CoinGate toutes les 34 secondes. C’est impressionnant […] et cela montre que l’hémorragie des marchés n’empêche pas nécessairement les gens de faire de nombreux achats. »

Au total, le nombre d’achats en cryptomonnaies a augmenté de +60% en 2020. Selon le rapport, ce sont les fournisseurs de VPN, VPS et les hébergeurs qui ont vu le nombre d’achats le plus important.

Le Bitcoin continue de régner en maître

Près de la moitié de ces achats ont été faits en Bitcoin (48%), même si cette part tend à baisser au profit des altcoins. L’USDT est la seconde cryptomonnaie la plus utilisée (14%), suivie par l’Ether (10%). Le rapport note la montée en puissance du stablecoin de Tether, qui suggère que ce type de cryptomonnaies devient de plus en plus proéminent.

Du côté des marchands, CoinGate note un intérêt également renouvelé. Le nombre d’entités enregistrées a bondi de +48% en 2022. C’est en partie dû au fait que les paiements sont transférés en fiat instantanément, cela permet aux fournisseurs de service de ne pas avoir à se soucier de la volatilité des prix, qui a été très importante cette année.

D’où une conclusion particulièrement optimiste de CoinGate :

« La croissance de l’adoption des paiements en cryptomonnaies ne ralentit pas, mais elle accélère en réalité. »

Ce rapport n’est bien sûr basé que sur un gestionnaire de paiements, mais il suggère en effet que les paiements sont un secteur peu affecté par le bear market. C’est par ailleurs ce qui a semblé ressortir de l’année 2022 : les marchés ont souffert, mais l’intérêt de fond a moins diminué que ce à quoi l’on pouvait s’attendre.

Source : CoinGate

