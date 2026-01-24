L’USDC peut-il bousculer Visa et Mastercard grâce aux agents IA ?

Les stablecoins pourraient devenir la colonne vertébrale financière des agents d'IA, en offrant un système de paiement en cash adapté aux assistants autonomes. Leur adoption rapide et leur utilité croissante placent Circle et Coinbase au cœur de cette nouvelle économie numérique. Les stablecoins sont-ils en passe de bousculer les géants traditionnels du paiement, comme Visa et Mastercard ?

le 24 janvier 2026 à 16:30.

3 minutes de lecture

author image

Rabbitcoin

L’USDC peut-il bousculer Visa et Mastercard grâce aux agents IA ?
Test logo

USDC

1$

Notre fiche

USDC

Acheter USDC (USDC)

Partenaire Kraken

Les stablecoins : structure financière des agents IA ?

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, s'est montré très optimiste quant à l'intégration des stablecoins dans les processus de l'Intelligence Artificielle (IA).

Lors d’une table ronde consacrée aux stablecoins au Forum économique mondial (WEF), Jeremy Allaire a partagé sa vision de l’évolution des stablecoins à l’horizon des 3 à 5 prochaines années.

Il souligne que les agents d’IA ont besoin d’un véritable système économique et de mécanismes de paiement adaptés. Selon lui, les stablecoins constituent aujourd’hui la seule solution capable de répondre efficacement à cette exigence.

Ce point de vue a également été repris par Changpeng Zhao, cofondateur de Binance. Plus largement, il estime que la monnaie native de l’IA sera la crypto.

Selon lui, la blockchain constitue l’interface technologique native pour les agents d’IA. Par agents il entend des assistants capables de réserver une table au restaurant donne-t-il comme exemple.

🤔 Qu'est-ce que le protocole x402 développé par Coinbase ?

Une promesse qui fait sens puisqu'en mai 2025, Coinbase révélait son protocole open source baptisé « x402 ». Inspiré du code de statut HTTP 402, longtemps resté inutilisé, ce standard vise à repenser en profondeur la manière dont les paiements s'effectuent sur Internet. 

Dans cette infrastructure, la Coinbase Developer Platform (CDP), développée par Coinbase, s’impose comme une référence. L’USDC apparaît ainsi bien positionné pour devenir l’infrastructure de paiement sous-jacente.

Cette approche place Circle et Coinbase au cœur d’un système de paiement susceptible d’être adopté par des milliers d’agents d’IA et de services automatisés, à mesure que l’économie des agents autonomes se structure et gagne en maturité.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

L'USDC : un rival de Visa et Mastercard ?

Lors d’une seconde interview accordée à CNBC en marge du WEF, le PDG de Circle indique que la quantité d’USDC en circulation a progressé de 80 % sur 1 an, durant 2 années consécutives. Il souligne également une hausse marquée de l’utilité des stablecoins, dont les cas d’usage se multiplient.

 

Selon ses termes, « plus l’usage augmente, plus les effets de réseau sont forts et plus la circulation s’accroît ». C'est pourquoi à la question du journaliste « lorsque vous vous réveillez et que vous voyez Visa commencer à s’intéresser aux stablecoins et à leur intégration dans les systèmes de paiement, quelle est votre réaction ? », il répond :

blockquote icon

C’est fantastique. Visa et Mastercard sont tous 2 des partenaires majeurs.

Il estime que les stablecoins ont besoin de s'appuyer sur une infrastructure neutre, qualité dont dispose Circle. Il ne souhaite en aucun cas concurrencer les banques, les acteurs du paiement ou les plateformes d'échange.

🇧🇲 Dans l'actualité - Les Bermudes veulent construire une économie « entièrement on-chain » avec Coinbase et Circle

C'est pourquoi il n'est pas hostile au développement d'autres stablecoins, il explique que ce « sont des plateformes sur lesquelles on construit et que l’on intègre, des infrastructures auxquelles les utilisateurs se connectent ».

Les stablecoins ont ainsi établi, sur des bases solides, leur positionnement comme instruments de paiement en cash pour les agents d’IA.

Aujourd’hui, comme en témoignent les débats autour du Clarity Act, la finance traditionnelle et les grands acteurs des stablecoins se livrent une bataille décisive autour de la question des rendements associés aux stablecoins.

Acheter facilement la crypto USDC avec Coinbase
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : World Economic Forum

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cyber-enthousiaste depuis toujours, j'ai nourri ma curiosité et ma passion avec le temps… est-ce que ça aurait dû être l'inverse ? Maximaliste convaincu, j'aurais pu faire partie des cypherpunks si j'étais né quelques années avant. Convaincu que l'information et la connaissance sont les armes ultimes de la liberté, je brandis ma plume comme une épée, défendant cette noble cause avec ferveur. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez 🐰

Rabbitcoin

148 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur USDC

Voir plus
Tout voir
Test logo

USDC

USDC

0%

1$

Notre fiche explicative sur

USDC

Acheter USDC (USDC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

 Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application

Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application

 « J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

« J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

 Vitalik Buterin s'inquiète qu'Ethereum puisse devenir un « fouillis indigeste » — Pourquoi ?

Vitalik Buterin s'inquiète qu'Ethereum puisse devenir un « fouillis indigeste » — Pourquoi ?