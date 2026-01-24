L’USDC peut-il bousculer Visa et Mastercard grâce aux agents IA ?

Les stablecoins pourraient devenir la colonne vertébrale financière des agents d'IA, en offrant un système de paiement en cash adapté aux assistants autonomes. Leur adoption rapide et leur utilité croissante placent Circle et Coinbase au cœur de cette nouvelle économie numérique. Les stablecoins sont-ils en passe de bousculer les géants traditionnels du paiement, comme Visa et Mastercard ?

Les stablecoins : structure financière des agents IA ?

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, s'est montré très optimiste quant à l'intégration des stablecoins dans les processus de l'Intelligence Artificielle (IA).

Lors d’une table ronde consacrée aux stablecoins au Forum économique mondial (WEF), Jeremy Allaire a partagé sa vision de l’évolution des stablecoins à l’horizon des 3 à 5 prochaines années.

🔴 « D’ici 3 à 5 ans, des milliards d’agents IA utiliseront les cryptomonnaies et les stablecoins pour transférer de la valeur en temps réel. » Jeremy Allaire, CEO de Circle. pic.twitter.com/eLgBjIaj30 — Cryptoast (@CryptoastMedia) January 23, 2026

Il souligne que les agents d’IA ont besoin d’un véritable système économique et de mécanismes de paiement adaptés. Selon lui, les stablecoins constituent aujourd’hui la seule solution capable de répondre efficacement à cette exigence.

Ce point de vue a également été repris par Changpeng Zhao, cofondateur de Binance. Plus largement, il estime que la monnaie native de l’IA sera la crypto.

Selon lui, la blockchain constitue l’interface technologique native pour les agents d’IA. Par agents il entend des assistants capables de réserver une table au restaurant donne-t-il comme exemple.

🤔 Qu'est-ce que le protocole x402 développé par Coinbase ?

Une promesse qui fait sens puisqu'en mai 2025, Coinbase révélait son protocole open source baptisé « x402 ». Inspiré du code de statut HTTP 402, longtemps resté inutilisé, ce standard vise à repenser en profondeur la manière dont les paiements s'effectuent sur Internet.

Dans cette infrastructure, la Coinbase Developer Platform (CDP), développée par Coinbase, s’impose comme une référence. L’USDC apparaît ainsi bien positionné pour devenir l’infrastructure de paiement sous-jacente.

Cette approche place Circle et Coinbase au cœur d’un système de paiement susceptible d’être adopté par des milliers d’agents d’IA et de services automatisés, à mesure que l’économie des agents autonomes se structure et gagne en maturité.

L'USDC : un rival de Visa et Mastercard ?

Lors d’une seconde interview accordée à CNBC en marge du WEF, le PDG de Circle indique que la quantité d’USDC en circulation a progressé de 80 % sur 1 an, durant 2 années consécutives. Il souligne également une hausse marquée de l’utilité des stablecoins, dont les cas d’usage se multiplient.

Selon ses termes, « plus l’usage augmente, plus les effets de réseau sont forts et plus la circulation s’accroît ». C'est pourquoi à la question du journaliste « lorsque vous vous réveillez et que vous voyez Visa commencer à s’intéresser aux stablecoins et à leur intégration dans les systèmes de paiement, quelle est votre réaction ? », il répond :

C’est fantastique. Visa et Mastercard sont tous 2 des partenaires majeurs.

Il estime que les stablecoins ont besoin de s'appuyer sur une infrastructure neutre, qualité dont dispose Circle. Il ne souhaite en aucun cas concurrencer les banques, les acteurs du paiement ou les plateformes d'échange.

🇧🇲 Dans l'actualité - Les Bermudes veulent construire une économie « entièrement on-chain » avec Coinbase et Circle

C'est pourquoi il n'est pas hostile au développement d'autres stablecoins, il explique que ce « sont des plateformes sur lesquelles on construit et que l’on intègre, des infrastructures auxquelles les utilisateurs se connectent ».

Les stablecoins ont ainsi établi, sur des bases solides, leur positionnement comme instruments de paiement en cash pour les agents d’IA.

Aujourd’hui, comme en témoignent les débats autour du Clarity Act, la finance traditionnelle et les grands acteurs des stablecoins se livrent une bataille décisive autour de la question des rendements associés aux stablecoins.

Source : World Economic Forum

