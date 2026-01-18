Coinbase retire son soutien au Clarity Act, la Maison Blanche furieuse

Coinbase a annoncé son retrait du soutien au Clarity Act, déclenchant la colère de la Maison Blanche. L’écosystème a besoin d’une vision claire, mais comme le défend Brian Armstrong : « nous préférons l'absence de loi à une mauvaise loi ». La question centrale reste de savoir qui l’emportera dans ce bras de fer pour l’avenir des rendements sur les stablecoins : la finance traditionnelle ou l’écosystème des cryptomonnaies ?

Report de l'examen : une poursuite des discussions nécessaires à l'adoption du Clarity Act

La commission sénatoriale chargée du dossier du projet de loi, baptisé Clarity Act, a décidé de reporter son examen. Le président du comité, le sénateur Tom Scott, a expliqué que cette décision visait à poursuivre les discussions afin de rassembler un large soutien, nécessaire à l’adoption de cette législation.

I’ve spoken with leaders across the crypto industry, the financial sector, and my Democratic and Republican colleagues, and everyone remains at the table working in good faith. As we take a brief pause before moving to a markup, this market structure bill reflects months of… — Senator Tim Scott (@SenatorTimScott) January 15, 2026

Ce projet de loi constitue l’aboutissement d’une campagne de lobbying intense menée sur plusieurs années par l’industrie des cryptomonnaies, avec Coinbase en tête de file. Dans le camp opposé, le « lobby bancaire est très doué pour persuader les membres du Congrès de protéger ses intérêts » dénonce par ailleurs Faryar Shirzad, CPO de Coinbase, dans une interview donnée à CNBC.

Il s’agit en effet d’une réglementation structurante pour l’industrie, dans la mesure où elle entend formaliser des règles claires encadrant l’ensemble des activités de l’écosystème des cryptomonnaies, y compris celles relevant de la SEC.

Acheter facilement la crypto USDC avec Coinbase

Le projet de loi du président Donald Trump ou du PDG de Coinbase Brian Armstrong ?

C’est donc le lundi 12 janvier que le texte de ce projet de loi très attendu a été dévoilé. Seulement 48 heures plus tard, Coinbase annonce retirer son soutien au projet. Son PDG, Brian Armstrong, a expliqué qu’après « avoir examiné le projet de texte bancaire du Sénat […], Coinbase ne peut malheureusement pas soutenir le projet de loi tel qu’il est rédigé ».

Dans son message public, il dénonce notamment « l’érosion de l’autorité de la CFTC, qui étoufferait l’innovation en la plaçant sous la tutelle de la SEC ». En l’état, le projet de loi conduirait à une interdiction de la DeFi, portant une atteinte majeure à la vie privée des Américains, selon Brian Armstrong. Par ailleurs, la suppression des récompenses associées aux stablecoins constituerait, d’après le PDG de Coinbase, une manœuvre des banques visant à étouffer la concurrence.

🇺🇸 Découvrez le top 5 des stablecoins adossés au dollar

Dans ce contexte particulièrement confus, la journaliste indépendante Eleanor Terrett a publié vendredi des révélations qui ont secoué la communauté Twitter. Elle décrit une Maison Blanche furieuse face à la décision unilatérale prise mercredi par Coinbase, décision dont elle n’aurait pas été informée au préalable.

La Maison Blanche envisagerait de retirer son soutien au projet de loi si Coinbase ne revenait pas à la table des négociations. Eleanor Terrett conclut en citant une source proche de l’administration Trump : « Au final, c’est le projet de loi du président Trump, pas celui de Brian Armstrong ».

My reporting was airtight and accurate. You also just cited the central point of my story as correct: that the White House asked Coinbase to go secure a deal on yield. My reporting is that WH support now appears to be contingent on that outcome. https://t.co/rLn839kfqr — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2026

À travers ces échanges nous comprenons que le soutien de la Maison Blanche au Clarity Act ne tient qu'à un fil, suspendu à l’issue des négociations entre Coinbase et les banques. Au cœur de ce débat se trouve la question de l’octroi de rendements sur les stablecoins.

Stablecoins : un bras de fer déterminant sur le partage de l'épargne des Américains, entre les banques et l'industrie crypto

La question centrale est de déterminer si les rendements associés à la détention de stablecoins peuvent être maintenus, ou si le risque de détournement des dépôts des comptes d’épargne traditionnels constitue une menace trop importante pour la stabilité financière.

Les revenus issus des stablecoins sont devenus un levier central de la dynamique du marché des cryptomonnaies. Coinbase a profité d’un afflux significatif d’utilisateurs et de capitaux à la suite d’un accord de partage des revenus conclu avec Circle, l’émetteur de l’USDC.

🗓️ Dans l'actualité - La réglementation crypto américaine CLARITY Act arrive en janvier

Dans ce cadre, Coinbase perçoit l’intégralité des revenus générés par les USDC détenus sur sa plateforme, ainsi que 50 % des revenus générés par l’USDC sur les autres plateformes.

Ces éléments montrent que ce marché particulièrement lucratif suscite un intérêt stratégique majeur pour Coinbase. Le Clarity Act apparaît comme une réglementation déterminante pour l'avenir du secteur des cryptomonnaies. Reste à déterminer qui l’emportera dans ce rapport de force : la finance traditionnelle ou l’écosystème crypto ?

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : Reuters ; Projet de loi Clarity Act

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.