Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP et cela pourrait être une bonne nouvelle pour vous

Dès vendredi, les Émirats arabes unis vont quitter l'OPEP et cela pourrait avoir des effets intéressants sur les prix du pétrole. Tentons d'analyser cela.

Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP dès vendredi

Mardi, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l’alliance OPEP+. Cette mesure a de quoi surprendre, puisqu’elle prend effet à compter du 1er mai.

Pour une mise en contexte, l’OPEP a vu le jour en 1960, lorsque plusieurs pays producteurs de pétrole se sont accordés pour créer un cartel face aux sociétés pétrolières. Grâce à une nationalisation de leurs moyens de production, les pays membres ont ainsi pu créer une certaine rareté en limitant leur production, de manière à vendre leur pétrole à des prix avantageux.

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Ainsi, les Émirats arabes unis justifient leur décision par une stratégie énergétique de long terme ainsi que leur intérêt national. Sur X, l’analyste Xavier Fenaux met notamment en avant les moyens de production du pays, qui seraient à ce jour bridés par les quotas de l’OPEP :

Les Émirats ont investi des dizaines de milliards de dollars pour augmenter leur capacité de production (visant 5 millions de barils par jour d'ici 2027). Or, l'OPEP impose des quotas pour maintenir les prix hauts. Abou Dhabi ne veut plus laisser ses infrastructures coûteuses tourner au ralenti.

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Sous réserve d’une production accrue, le prix du baril de pétrole pourrait donc être amené à baisser, alors que le BRENT s’échange toujours à des niveaux particulièrement hauts, à raison de 104 dollars le baril :

Cours du BRENT en données quotidiennes

Malgré tout, plusieurs facteurs pourraient remettre en question la portée de cette hypothétique baisse, à commencer par la situation critique au Moyen-Orient et le quasi-blocage du Détroit d’Ormuz. En effet, même si les Émirats arabes unis produisent plus, encore faut-il qu’ils soient en mesure d’exporter cette production.

Par ailleurs, les capacités du pays doivent aussi être remises en perspective par rapport à la production mondiale. Ainsi, les Émirats arabes unis étaient le 3e exportateur de pétrole de l’OPEP, elle-même pesant un peu plus de 35 % du volume mondial. Certes, ce départ surprise pourra avoir des effets positifs à la pompe, mais cela ne sera pas suffisant pour ramener ces prix à des niveaux raisonnables.

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Malgré tout, l’annonce est loin d’être anodine et il s’agira de suivre la réaction des autres membres de l’OPEP face à cela, notamment vis-à-vis d’un éventuel scénario où d’autres suivraient le mouvement pour ouvrir les vannes à leur tour.

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Sources : X, TradingView

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