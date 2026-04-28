Guerre au Moyen-Orient – Les 344 millions d’USDT gelés par Tether étaient utilisés par l’Iran

La guerre au Moyen-Orient se joue aussi sur la blockchain. Selon Chainalysis, les fonds récemment gelés par Tether (USDT) étaient associés à la banque centrale d’Iran. Comment le pays ferait-il usage des cryptomonnaies ?

L’Iran utiliserait l’USDT pour financer son économie de guerre

Certains rapports affirmaient récemment que l’Iran imposait des paiements en Bitcoin pour le franchissement du détroit d’Ormuz. Et si aucun mouvement on-chain ne semble avoir été effectué, cela montre que les cryptomonnaies se sont invitées dans le jeu géopolitique.

Cette semaine, un rapport de la firme d’analyses Chainalysis se penche sur un autre actif : l’USDT de Tether. Les 344 millions de dollars gelés récemment par l’agence du Trésor des États-Unis, l’OFAC, seraient en effet liés à l’Iran.

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Les adresses Tether, qui font désormais l’objet de sanctions, auraient en effet été utilisées par la banque centrale d’Iran. Elles ont récemment été placées sur la liste noire de l’OFAC :

Cette action de l’OFAC coïncide directement avec une vaste opération coercitive annoncée la semaine du 20 avril 2026 par Tether et les autorités américaines, ayant abouti au gel de 344 millions de dollars en USDT, apparemment liés à ces adresses nouvellement désignées.

Un moyen d’esquiver les sanctions

Chainalysis affirme que les stablecoins peuvent aider l’Iran à esquiver les sanctions dont elle fait l’objet – on rappelle en effet que le pays n’a par exemple pas accès au réseau bancaire SWIFT.

L’Iran pourrait ainsi exiger des paiements en stablecoins pour le franchissement du détroit d’Ormuz, bien qu’à ce stade rien ne soit confirmé :

Il s’agirait d’un cas d’usage inédit, parrainé par un État, d’actifs numériques dans le cadre d’une extorsion maritime.

La stratégie macroéconomique de l’Iran

Ce qui est cependant certain, c’est que l’Iran semble avoir fait des cryptomonnaies un enjeu de son économie de guerre. Il semblerait que l’USDT et d’autres actifs soient intégrés à des réseaux de blanchiment, toujours selon Chainalysis.

Par ailleurs, les cryptomonnaies serviraient à soutenir des exportations illégales de pétrole, notamment vers la Chine :

L’OFAC a également désigné des raffineries chinoises dites « teapot », comme Hengli Petrochemical, ainsi qu’une vaste flotte fantôme composée de près de 40 compagnies maritimes.

Des milliards de dollars seraient générés par ces activités fantôme, ils seraient ensuite blanchis via les actifs numériques :

Les réseaux d’actifs numériques iraniens constituent l’infrastructure financière essentielle permettant de blanchir les milliards de dollars générés par ces navires de la flotte fantôme, au profit des Gardiens de la révolution et des organisations terroristes alignées sur l’Iran dans toute la région.

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Ce réseau de blanchiment serait particulièrement sophistiqué, utilisant la finance décentralisée (DEFI). Une analyse indique que plusieurs bridges et protocoles ont été utilisés, avant que les fonds soient réintégrés à l’écosystème crypto iranien et vers des entités affiliées aux Gardiens.

Pour ce qui est de Tether, la situation est claire : l’entreprise n’hésitera pas à geler des fonds associés à l’Iran. Restent cependant les autres protocoles de cryptomonnaies, qui souvent ne disposent pas de la possibilité de geler les fonds. Le blanchiment iranien de cryptomonnaies pourrait donc avoir de beaux jours devant lui.

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Source : Chainalysis

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