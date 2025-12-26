Liste des pays qui détiennent du Bitcoin (BTC) en 2026

Plusieurs gouvernements à travers le monde détiennent aujourd'hui du Bitcoin, que ce soit à la suite de saisies judiciaires, d'activités de minage, de récupération de fonds liés à des cyberattaques ou, plus rarement, d'achats volontaires. Découvrez la liste des pays qui possèdent officiellement du Bitcoin.

Quels États détiennent du Bitcoin ?

Il est très difficile de connaître avec certitude les montants détenus par chaque État. Dans certains cas, les données sont publiques et vérifiables. Dans d'autres, comme la Corée du Nord, il ne s'agit que d'estimations basées sur des analyses de portefeuille.

Voici les pays qui détiennent du Bitcoin selon les données connues et les sources officielles 👇

Pays Nombre de Bitcoin Méthode d'acquisition Détention confirmée ? États-Unis 328 372 Saisies judiciaires ✅ Officielle Chine 190 000 Saisies judiciaires ✅ Officielle Royaume-Uni 61 245 Saisies judiciaires ✅ Officielle Ukraine 46 351 Déclarations de responsables publics ⚠️ Estimée Salvador 7 512 Minage et investissement ✅ Officielle Émirats arabes unis 6 420 Minage ✅ Officielle Bhoutan 5 984 Minage ✅ Officielle Corée du Nord 803 Hacks attribuées à Lazarus ❌ Soupçons Venezuela 240 Saisies judiciaires ⚠️ Estimée Finlande 90 Saisies judiciaires ⚠️ Estimée

Tableau mis à jour le 26 décembre 2025

Les gouvernements peuvent se retrouver à détenir du Bitcoin pour des raisons très différentes, souvent sans qu'il s'agisse d'une décision d'investissement à proprement parler. Voici les 4 principales situations recensées 👇

Les saisies judiciaires

De nombreux pays conservent temporairement du BTC issu de saisies dans le cadre d'affaires pénales. Exemple : les États-Unis, qui détiennent beaucoup de BTC provenant de dossiers comme Silk Road.

Le minage étatique

Certains États développent ou soutiennent des infrastructures de minage de Bitcoin contrôlées par l'État dans une logique de souveraineté énergétique ou de diversification économique. Exemple : Bhoutan, qui a discrètement investi dans le minage depuis 2020 via Druk Holdings, une entreprise publique.

L'investissement

Un gouvernement peut décider d'acheter du Bitcoin volontairement pour l'intégrer à sa trésorerie. Exemple : Le Salvador, qui a officiellement accumulé plus de 5 000 BTC dans le cadre de sa stratégie nationale.

Les cyberattaques et hacks

La Corée du Nord est soupçonnée d'avoir accumulé du BTC par le biais de piratages et d'utiliser ces fonds pour contourner les sanctions internationales. Les montants réellement conservés restent toutefois incertains.

Les pays qui ont vendu leur Bitcoin trop tôt

Plusieurs États ont détenu du Bitcoin à un moment donné, mais ont choisi de le vendre à un prix bien inférieur à celui d'aujourd'hui.

Ces ventes, motivées par des logiques judiciaires ou politiques, soulèvent des interrogations sur ce que ces réserves auraient pu représenter si elles avaient été conservées. Voici 3 exemples marquants.

La France : 611 BTC vendus aux enchères

En mars 2021, la France a organisé sa première vente aux enchères de BTC. En tout, 611 BTC ont été cédés par l'État, via l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour un montant estimé à 28 millions d'euros à l'époque.

Les BTC provenaient d'une saisie judiciaire liée à une affaire de piratage. Avec le recul si ces BTC avaient été conservés, ils auraient aujourd'hui une valeur bien plus importante et aurait pu permettre au gouvernement de lancer une trésorerie en Bitcoin sans investissement initial.

La Bulgarie : l'occasion louper de rembourser la dette du pays

La Bulgarie a saisi en 2017 plus de 213 500 BTC dans une affaire de cybercriminalité. À l'époque, ces BTC valaient environ 3,5 milliards de dollars, soit près d'un cinquième de la dette publique du pays.

Mais dès 2018, le gouvernement bulgare aurait revendu ces bitcoins, une décision qui fait aujourd'hui débat. En 2025, leur valeur a dépassé les 25 milliards de dollars, soit plus que la totalité de la dette nationale.

L'Allemagne : 50 000 BTC liquidés avant le bull run

En juillet 2024, l'Allemagne a vendu environ 50 000 BTC saisis dans le cadre d'une affaire de piratage, générant environ 3,13 milliards de dollars de recettes. Un an plus tard, le cours du Bitcoin ayant doublé, ces BTC auraient valu plus de 6,6 milliards de dollars.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques, d'autant plus que l'Allemagne est considérée comme un pays relativement favorable au Bitcoin. Ce cas est aujourd'hui cité comme un exemple d'erreur stratégique dans la gestion des avoirs publics.

