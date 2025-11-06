Les tokens unlocks à surveiller sur le marché crypto en novembre

Chaque mois, et ce peu importe les conditions du marché, la même mécanique se répète. Des millions de nouveaux tokens sont libérés sur le marché, provoquant potentiellement une pression vendeuse sur le cours de la crypto concernée. Découvrez quels sont les tokens unlocks à surveiller au mois de novembre pour conserver un temps d'avance.

Les 5 unlocks de crypto à surveiller au mois de novembre

Alors que le marché crypto peine à retrouver ses lettres de noblesse après un mois d'octobre houleux, bousculé par le plus important évènement de liquidation que l'écosystème n'ait jamais connu, une mécanique bien huilée pourrait venir accentuer cette dynamique : les fameux token unlocks.

En effet, comme à l'accoutumée, des millions de tokens seront libérés au mois de novembre.

Bien qu'un unlock de token ne signifie pas obligatoirement une baisse du prix de l'actif en question, cet évènement contribue, à minima, à accentuer l'offre par rapport à la demande, ce qui peut se traduire par une pression vendeuse.

🔓 Qu'est-ce qu'un token unlock ?

Ce mois-ci, d'importants unlocks sont à connaître et à surveiller, notamment pour les tokens ENA, APT, PUMP, ARB et ASTER :

Les token unlocks à surveiller au mois de novembre

Ethena (ENA)

Quantité : 171,85 millions de tokens ENA ;

171,85 millions de tokens ENA ; Valeur : 56,31 millions de dollars ;

56,31 millions de dollars ; Date de l'unlock : 5 novembre ;

5 novembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,31 %.

Ethena est un protocole de finance décentralisée (DeFi) qui propose une alternative aux stablecoins traditionnels via un produit appelé USDe, un stablecoin « synthétique » indexé sur le dollar.

Contrairement aux stablecoins adossés à des réserves (comme l'USDT ou l'USDC), l'USDe est maintenu stable grâce à une stratégie de couverture basée sur des dérivés crypto.

La crypto ENA est le token de gouvernance du protocole Ethena. Elle permet notamment de participer aux décisions sur l'évolution du protocole et de recevoir des rendements de staking.

Comme nous le mentionnions dans notre article dédié aux cryptos qui ont le moins performé en octobre, ENA et son stablecoin ont tous deux subi de plein fouet l'événement de liquidation du 10 octobre. En effet, l'USDe a perdu 36 % de sa capitalisation en seulement 3 semaines, tandis que le prix du token ENA a reculé d'environ 46 %.

⚠️ La finance décentralisée (DeFi) est-elle en danger ?

Le 5 novembre, le projet Ethena libérera 171,85 millions de tokens ENA pour une valorisation de 56,31 millions de dollars, soit 2,31 % de sa capitalisation totale. Un unlock qui risque de ne pas faciliter la tâche à la crypto pour remonter la pente.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur : 29,65 millions de dollars ;

29,65 millions de dollars ; Date de l'unlock : 12 novembre ;

12 novembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,57 %.

Aptos est une blockchain de layer 1 née des cendres de Diem, un projet crypto abandonné par Facebook (Meta) sous les pressions réglementaires. Basée sur langage Move, Aptos est une blockchain ultra rapide. Elle offre des frais de transaction nettement inférieurs à la blockchain Ethereum, ce qui lui permet d'être pertinente dans le secteur du trading haute fréquence.

Le token APT fait également partie de notre article sur les plus importantes chutes du mois d'octobre en crypto. En effet, le prix du token APT a été divisé par 2 sur cette période, notamment à cause de fondamentaux qui semblent fragiles d'un point de vue on-chain.

Pump.fun (PUMP)

Quantité : 10 milliards de tokens PUMP ;

10 milliards de tokens PUMP ; Valeur : 41,44 millions de dollars ;

41,44 millions de dollars ; Date de l'unlock : 14 novembre ;

14 novembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,83 %.

Pump.fun est une plateforme populaire de launchpad de tokens, généralement des memecoins, sur la blockchain Solana.

Malgré le fait que les produits de Pump.fun sont régulièrement sujets à des dérives, ce qui peut éventuellement freiner certains investisseurs pour des raisons éthiques, il convient de reconnaître que rares sont les projets avec des fondamentaux aussi robustes.

🐐 Arthur Hayes abandonne les memecoins pour les rendements de la DeFi

En effet, Pump.fun possède un business model qui semble résister à la cyclicité de l'attention, et de la spéculation intrinsèque à l'écosystème crypto. Sur la période du 25 septembre au 25 octobre, Pump.fun a généré 37,7 millions de dollars de revenues selon les données d'Artemis.

Définition revenues Les revenues correspondent à la valeur qui est injectée dans un token. Ils peuvent provenir de rachats de tokens sur le marché (buybacks) ou bien de destruction (burn) de tokens.

Graphique représentant les revenues hebdomadaires de Pump.fun

Le 14 novembre, Pump.fun libérera 10 milliards de tokens PUMP, représentant 41,44 millions de dollars pour 2,83 % de sa capitalisation. L'impact sur le prix du PUMP devrait être relativement neutre si l'on considère que les rachats effectués par le projet compensent presque les unlocks.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du PUMP a reculé de 32 %.

Arbitrum

Quantité : 92,63 millions de tokens ARB ;

92,63 millions de tokens ARB ; Valeur : 24,32 millions de dollars ;

24,32 millions de dollars ; Date de l'unlock : 16 novembre ;

16 novembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,68 %.

Arbitrum est une solution de scalabilité de Layer 2 pour la blockchain Ethereum, basée sur la technologie des optimistic rollups.

La crypto ARB est utilisée pour la gouvernance du projet, permettant de voter au sein de l'Arbitrum DAO qui gère notamment l'attribution des subventions via la trésorerie communautaire.

Au cours des 30 derniers jours, la blockchain Arbitrum a connu un important afflux de capitaux :

Graphique représentant les sorties et les entrées de capitaux sur la blockchain Arbitrum

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, Arbitrum a réussi à capturer 1,4 milliards de dollars de capitaux au cours des 30 derniers jours.

Cet afflux de capitaux peut notamment s'expliquer par le lancement de DRIP, un programme d'incentive qui a débuté le 3 septembre et qui dont la 1re saison se clôture le 20 janvier prochain. Plus de 24 millions de tokens ARB seront distribués lors de cette 1re saison selon le blog officiel d'Arbitrum.

🤖 Participez à la campagne DRIP sans effort avec ZyFAI

Le 16 novembre, Arbitrum libérera 92,63 millions de tokens ARB, représentant 24,32 millions de dollars pour 1,68 % de sa capitalisation. Au cours des 30 derniers jours, le prix du token ARB a reculé de 41,5 %.

Aster

Quantité : 78,41 millions de tokens ASTER ;

78,41 millions de tokens ASTER ; Valeur : 81,42 millions de dollars ;

81,42 millions de dollars ; Date de l'unlock : 17 novembre ;

17 novembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 3,89 %.

Aster est un exchange décentralisé (DEX) spécialisé dans le trading de perps (contrats perpétuels), mais qui propose également le trading spot (au comptant) et des actions tokenisées.

Soutenu publiquement par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), Aster s'est rapidement imposé comme une alternative relativement crédible au leader du secteur, Hyperliquid.

Tout comme pour les tokens APT et ENA, la crypto ASTER a été fortement impactée pendant le mois d'octobre, affichant une baisse de 53 %. Nous avons également traité les potentielles raisons de la chute du prix du token ASTER dans notre article dédié.

Le 17 novembre, 78,41 millions de tokens ASTER seront libérés, ce qui représente 81,42 millions de dollars pour 3,89 % de sa valorisation.

Mentions honorables

Parmi les autres unlocks importants à surveiller au mois de novembre, nous pouvons également citer :

Linea qui libérera 1,02 milliard de tokens éponymes le 10 novembre, ce qui représente près de 13 millions de dollars pour 6,46 % de sa valorisation.

📂 Découvrez notre dossier sur Consensys, l'entreprise derrière Linea et MetaMask

Le Layer 2 (de la blockchain Ethereum) StarkNet libérera 127,6 millions de tokens STRK le 15 novembre, représentant plus de 14 millions de dollars pour 2,8 % de sa capitalisation.

La blockchain de Layer 1 Sei libérera 95,15 millions de tokens éponymes le 15 novembre, ce qui représente près de 16 millions de dollars, soit 1,52 de sa capitalisation.

Le Layer 2 (de la blockchain Ethereum) zkSync libérera 173,41 millions de tokens ZK le 19 novembre, représentant 14,2 millions de dollars pour 2,4 % de sa valorisation.

Le Layer 2 (de la blockchain Bitcoin) Merlin Chain libérera 36,14 millions de tokens MERL le 19 novembre, ce qui représente 11,44 millions de dollars pour 3,44 % de sa capitalisation.

Le projet LayerZero libérera 24,68 millions de tokens ZRO le 20 novembre, ce qui représente 36,47 millions de dollars pour 10,3 de sa valorisation.

Le projet d'InfoFi Kaito libérera 16,67 millions de tokens éponymes le 20 novembre, représentant 14,55 millions de dollars pour 6,91 % de sa capitalisation.

La blockchain de Layer 1 Plasma, soutenue officiellement par le géant des stablecoins Tether (USDT), libérera 88,88 millions de tokens XPL le 25 novembre, ce qui représente 28,48 millions de dollars, soit 4,94 % de sa valorisation.

Le Layer 2 (de la blockchain Ethereum) Optimism libérera 32,21 millions de tokens OP le 30 novembre, représentant 12,06 millions de dollars pour 1,7 % de sa capitalisation.

Le projet Zora, que nous avons abordé dans la chronique de Zan, libérera 166,67 millions de tokens ZORA le 30 novembre, ce qui représente 10,88 millions de dollars pour 3,73 % de sa valorisation.

Source : Cryptorank

