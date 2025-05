Chaque mois, et ce peu importe les conditions du marché, la même mécanique se répète. Des millions de nouveaux tokens sont libérés sur le marché, provoquant potentiellement une pression vendeuse sur le cours de la crypto concernée. Découvrez quels sont les unlocks à surveiller au mois de mai pour conserver un temps d'avance.

Les 5 unlocks de cryptos à surveiller au mois de mai

Après plusieurs mois de phase corrective, le marché crypto semble à nouveau repartir à la hausse. Néanmoins, une mécanique bien huilée pourrait venir troubler cette dynamique pour certaines cryptomonnaies : les fameux token unlocks.

🔬 Qu'est-ce qu'un token unlock et quelles sont ses implications ?

En effet, comme à l'accoutumée, des milliards de tokens seront déverrouillés au mois de mai.

Bien qu'un unlock de token ne signifie pas obligatoirement une baisse du prix de l'actif en question, cet événement contribue, à minima, à accentuer l'offre par rapport à la demande, ce qui peut se traduire par une pression vendeuse.

Ce mois-ci, d'importants unlocks sont à connaître et à garder sous surveillance, notamment pour les tokens GT, SUI, PYTH, APT et WBT :



Les token unlocks à surveiller au mois de mai

Gate Token (GT)

Quantité : 6,67 millions de tokens GT ;

6,67 millions de tokens GT ; Valeur (29/04) : 147,3 millions de dollars ;

147,3 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 5,42 %.

Le GT est le token utilitaire de Gate.io, une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Il sert principalement à réduire les frais de trading, à accéder à des ventes exclusives de tokens via un launchpad, et à participer à la gouvernance de l'écosystème GateChain, la blockchain développée par Gate.io.

💡 Découvrez les 10 meilleures plateformes crypto en 2025

Le 26 mai, 6,67 millions de tokens GT seront libérés, représentant à l'écriture de ces lignes 5,42 % de la capitalisation de la crypto, soit 147,3 millions de dollars.

Chaque mois, une quantité identique de tokens GT sont déverrouillés, représentant une importante quantité de l'offre par rapport à la capitalisation de la crypto.

Néanmoins, le GT a connu un important rallye haussier à la suite de l'élection de Donald Trump. Le prix du GT est en hausse de 190 % au cours des 365 derniers jours.

Sui (SUI)

Quantité : 88,34 millions de tokens SUI ;

88,34 millions de tokens SUI ; Valeur (29/04) : 309,78 millions de dollars ;

309,78 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,71 %.

Le token SUI est la cryptomonnaie native de la blockchain éponyme. Sui est une blockchain de layer 1 construite à partir du langage Move, initialement développé par Facebook.

Le projet s'est récemment retrouvé sur le devant de la scène : le prix de la crypto SUI a grimpé de 53 % au cours des 15 derniers jours. En lien avec cette hausse conséquente, une potentielle collaboration avec la licence à succès Pokémon.

Afin d'avoir une vue plus exhaustive de la situation, Cryptoast Academy a analysé le projet par le prisme de ses données on-chain. Rejoignez notre groupe privé pour découvrir cette analyse exclusive sur Sui et sa cryptomonnaie en ébullition.

Comme chaque mois, le projet libère 88,34 millions de tokens SUI, représentant à l'écriture de ces lignes près de 310 millions de dollars pour 2,71 % de la capitalisation totale de la cryptomonnaie.

🌐 Découvrez 5 projets phares de l'écosystème de Sui

Pyth Network (PYTH)

Quantité : 2,13 milliards de tokens PYTH ;

2,13 milliards de tokens PYTH ; Valeur (29/04) : 335,13 millions de dollars ;

335,13 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 58,62 %.

Pyth Network est un réseau oracle décentralisé spécialisé dans la publication de flux de données financières en temps réel pour les blockchains, en s'appuyant sur des fournisseurs de données institutionnels.

Sa cryptomonnaie native, le PYTH, est à la fois un token utilitaire et un token de gouvernance : les détenteurs peuvent le staker pour sécuriser le réseau, gagner des récompenses et voter sur les Pyth Improvement Proposals (PIP).

Le 20 mai, 2,13 milliards de tokens PYTH seront libérés, ce qui représente à l'écriture de ces lignes plus de 335 millions de dollars, soit 58,62 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation.



Calendrier d'unlock de la crypto PYTH

Cet unlock est d'un enjeu crucial pour le projet dans la mesure où le prix du PYTH accuse une baisse de près de 72 % au cours des 365 derniers jours.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur (29/04) : 63,21 millions de dollars ;

63,21 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,82 %.

Aptos est une blockchain de layer 1, également née des cendres du projet de Facebook. Le projet se définit comme « la blockchain la plus sûre et la plus scalable », notamment de par sa capacité théorique de 160 000 transactions par seconde (TPS) avec une finalité inférieure à la seconde.

Tout comme pour le SUI et le GT, le projet Aptos libère mensuellement la même quantité de tokens APT : 11,31 millions. Cet unlock représente à l'écriture de ces lignes 63,21 millions de dollars pour 1,82 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation.

Graphique représentant la valeur totale verrouillée (TVL) en bleu et le volume sur les exchanges décentralisés (DEX) en vert de la blockchain Aptos

Nous pouvons observer sur le graphique ci-dessus une TVL en croissance organique et même un record (ATH) au niveau des volumes d'échanges spot sur les DEX de la blockchain Aptos. Malgré ces données encourageantes, le prix du APT enregistre une performance négative de - 38 % au cours des 365 derniers jours.

WhiteBIT Coin (WBT)

Quantité : 39,49 millions de tokens WBT ;

39,49 millions de tokens WBT ; Valeur (29/04) : 1,15 milliards de dollars ;

1,15 milliards de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 27,4 %.

Le WhiteBIT Coin (WBT) est le token natif de l'écosystème WhiteBIT, une plateforme d'échange crypto. Le WBT sert principalement à régler des commissions de trading à tarif réduit : plus un utilisateur conserve ou utilise de WBT, plus la réduction appliquée est importante.

Au-delà des frais, le token ouvre l'accès à certaines fonctionnalités de la plateforme comme la participation aux launchpads, des avantages sur les programmes de staking, etc.

💡 Comment utiliser le Binance launchpad pour gagner des cryptomonnaies ?

Le 13 mai, le projet libérera 39,49 millions de tokens WBT, représentant à l'écriture de ces lignes 1,15 milliard de dollars, soit 27,4 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation.

Comme de nombreux tokens d'exchanges, le prix du WBT enregistre une belle performance : + 185,5 % au cours des 365 derniers jours. Néanmoins, cet unlock sera à surveiller de par son importance.

Quelques autres unlock à surveiller en mai

Parmi les autres unlock importants à surveiller au mois de mai, nous pouvons citer :

Le projet Cheelee qui libérera près de 145 millions de dollars de tokens CHEEL le 4 mai.

qui libérera près de 145 millions de dollars de tokens CHEEL le 4 mai. BouceBit avec 52,5 millions de dollars de tokens BB qui seront libérés le 12 mai.

avec 52,5 millions de dollars de tokens BB qui seront libérés le 12 mai. Mais également Fasttoken avec près de 86 millions de dollars de FTN qui seront libérés le 21 mai.

avec près de 86 millions de dollars de FTN qui seront libérés le 21 mai. Et enfin, Solana qui libérera près de 65,5 millions de dollars de SOL le 24 mai.

Sources : Cryptorank, DeFiLlama

