Le prix de la crypto SUI explose de 68 % en 7 jours — Que se passe-t-il ?

Cette semaine, le cours du SUI, le token natif de la blockchain éponyme, s’est envolé de plus de 68 %. Lors de l’écriture de ces lignes, l’actif s’échange ainsi à 3,6 dollars l’unité, en hausse de 0,8 % sur 24 heures, tandis qu’il affichait encore 2,14 dollars la semaine dernière.

Après un début d’année difficile, à l’instar du reste du marché crypto, le SUI a maintenant réussi à retrouver ses plus hauts de février en quelques jours seulement :

Cours du SUI en données quotidiennes

Pour tenter d’expliquer cette hausse, plusieurs pistes peuvent être explorées. La première est l’ouverture du fonds de Grayscale aux investisseurs qualifiés, que nous avions déjà présentés en septembre dernier.

Cependant, cette piste relève plus d’un effet d’annonce que d’un véritable afflux de liquidités par ce véhicule d’investissement, puisque le « Grayscale Sui Trust » totalise moins de 11,12 millions de dollars d’actifs sous gestion actuellement.

Une autre annonce importante réside dans un partenariat avec xMoney, permettant ainsi le déploiement d’une carte Mastercard virtuelle via l’application xPortal.

De plus, une spéculation court depuis quelques jours, quant à un hypothétique partenariat avec The Pokémon Company. Pour l’heure, cela est à prendre avec des pincettes, mais un observateur a remarqué que dans la mise à jour de Pokémon HOME mentionnait la société Parasol Technologies.

Ce qui est intéressant à noter, c’est que ladite société a été rachetée en mars dernier par Mysten Labs, l’entreprise en charge du développement de l’écosystème Sui :

With today's Pokémon HOME update, the privacy policy was updated, including the addition of an additional developer: Parasol Technologies, LLChttps://t.co/AisIMXsnSm appears to be involved with NFTs and blockchain, so they were likely brought on for the new medals feature pic.twitter.com/hEUbSRe1Np

— abcboy (@abcboy101) April 23, 2025