SUI en pleine explosion, retour à 5 dollars ? Analyse technique du 25 avril 2025

Dans un contexte tendu et dominé par un biais globalement pessimiste, tous les éléments semblent réunis pour permettre à certains projets de s’envoler et de provoquer un FOMO généralisé. Le SUI s’impose comme un train déjà lancé, laissant de nombreux investisseurs à quai. Quelles conclusions techniques pouvons-nous tirer en amont de la clôture hebdomadaire ?

Le biais défensif tend à s’atténuer sur les marchés

Nous sommes le vendredi 25 avril 2025 et le cours du token SUI se situe autour des 3,59 dollars.

Notre dernière analyse technique de la crypto SUI remonte au 20 novembre 2024, alors que l’actif évoluait aux alentours de 3,75 dollars. À cette époque, il entamait une phase haussière qui le mènerait, quelques semaines plus tard, à son sommet historique proche des 5,35 dollars.

Le contexte macroéconomique reste relativement incertain, mais le rétropédalage significatif de D. Trump apporte un regain de sérénité aux marchés, alors que l'inflation semble peu à peu ralentir. L'or évolue proche d'un potentiel point haut après le rejet des 3 500 dollars l'once, semblant marquer une pause dans l'excès de prudence des investisseurs.

Le marché retrouve ainsi des couleurs plus printanières, et le SUI ne fait pas exception, affichant une performance d’environ 75 % sur la semaine au moment où nous rédigeons ces lignes.

Les rumeurs concernant une éventuelle arrivée du service Pokémon Home de Nintendo sur la blockchain SUI pourraient constituer l'un des catalyseurs de cette hausse. Toutefois, ce n'est probablement pas le seul facteur, le SUI figurant parmi les meilleures performances de ces derniers mois, ce qui favorise le retour des capitaux.

Désormais classée 13ᵉ au rang des cryptomonnaies, avec une capitalisation boursière de 11,98 milliards de dollars pour seulement 32 % de son offre en circulation, la crypto du projet SUI continue de susciter l'intérêt des investisseurs. Alors, où en sommes-nous techniquement ?

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Paires avec SUI 24 heures 7 jours 1 mois SUI/ USDT +23,2 % +73,70 % +45,10 % SUI/ BTC +22,10 % +57,50 % +36,70 % SUI/ ETH +21,50 % +55,70 % +69,10 %

👉 Retrouvez notre sélection des meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies

Une impulsion hebdomadaire violente !

L'impulsion que vient de connaître le SUI prend de court la plupart des investisseurs, si l'actif reposait préalablement sur un support de long terme, ligne de cou d'un W mensuel bien marqué. L'actif semblait faible, bien qu'une consolidation de cette zone avec une réaction sur le support dynamique de la moyenne mobile à 20 mois pouvait, à long terme, laisser présager, par sa résilience, une volonté de maintien.

C'est ainsi que la crypto SUI conserve une tendance mensuelle haussière, dans une tendance hebdomadaire, quant à elle, qui reste neutre. Celle-ci avait basculé après la cassure de la structure au franchissement baissier des 4 dollars en janvier 2025.

Ce niveau pourrait d'ailleurs jouer un rôle important pour la suite. En effet, il entre en confluence avec le retracement Fibonacci 0,618 de toute la baisse depuis le sommet historique jusqu'au creux formé en avril à 1,71 dollar. Un rejet puissant des 4 dollars pourrait donc ouvrir la porte aux vendeurs qui chercheront à reprendre la main.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La bougie hebdomadaire n'est néanmoins pas finalisée, bon nombre d'informations seront à considérer lors de la clôture. En outre, la neutralité hebdomadaire rend complexe d'établir un biais réel, favorisant à ce stade un range au sein de la dernière grande jambe baissière (2 à 5 dollars).

L'hypothèse du retournement haussier moyen terme reste également valide, le franchissement des 2,81 dollars mettant la crypto SUI en ballotage favorable pour valider un retournement haussier sous réserve que l'actif parvienne à réaliser un nouveau creux supérieur au précédent.

À ce stade, SUI reste néanmoins à la recherche de son point haut et la dynamique hebdomadaire laisse encore l'opportunité d'aller plus haut. En outre, il faudra considérer en clôture le niveau des 3,30 à 3,50 dollars, confluence entre le 0,5 de retracement de toute la jambe baissière (polarité dans cette grande correction) et la moyenne mobile à 20 semaines.

En considérant tous ces éléments, nous pouvons envisager un excès autour des 4 dollars pour le SUI, mais ce niveau semble complexe à franchir immédiatement. Au contraire, un rejet pourrait se manifester, engageant une correction qui pourrait renvoyer l'actif sur les supports les plus proches.

Pour conserver le bénéfice de l'impulsion actuelle, SUI ne devra pas clôturer sous les 2,7 dollars, polarité de l'impulsion hebdomadaire, qui devra bien sûr être ajustée au futur développement de l'action des prix.

Graphique du cours du token SUI en hebdomadaire

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

En résumé, le token SUI affiche un mouvement particulièrement impulsif, s'extrayant de niveaux de long terme et traduisant une volonté de relancer la tendance haussière. La dynamique des prix reste orientée à la recherche d’un sommet, lequel ne pourra être confirmé qu’à l’issue de la semaine prochaine. D’ici là, un retracement vers les 2,70 dollars demeure une option plausible. Toutefois, une clôture en dessous de ce seuil remettrait en cause les acquis de cette impulsion haussière.

Alors, pensez-vous que le SUI puisse continuer à surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital