Pyth Network, un oracle blockchain rapide, sûr et décentralisé qui se démarque de ses concurrents

Pyth Network est un oracle qui délivre des données financières de manière précise et instantanée entre les différents acteurs de la finance décentralisée (DeFi). Pyth Network possède ses propres fournisseurs de données, réduisant ainsi drastiquement le chemin parcouru par une information, augmentant sa fiabilité et diminuant les coûts associés. Découvrez en détail ce qui démarque Pyth Network des autres oracles blockchain.

Cet article est écrit en partenariat avec Pyth Network (en savoir plus)

Pyth Network, un oracle qui délivre des données de grande fiabilité

Pyth Network est un oracle novateur dont les maîtres mots sont rapidité, fiabilité et sécurité.

Développé sur sa propre blockchain, Pythnet, Pyth peut délivrer sur demande des données financières de haute fiabilité à destination de n'importe quelle blockchain et application décentralisée (dApp).

Les données de Pyth sont disponibles sur 13 blockchains allant d’Ethereum et ses layers 2 comme Arbitrum ou Optimism à la BNB Chain ou Aptos ou encore Cosmos. D’ailleurs, ces dernières sont déjà utilisées par des applications telles que Synthetix et Cap Finance.

Aujourd'hui, conséquence de la décentralisation, pour que des données puissent être affichées auprès des utilisateurs d'une application, ces dernières doivent être récupérées, analysées puis renvoyées via divers acteurs avant d'être rendues publiques.

Tout cela prend du temps, et c'est pourquoi les utilisateurs ayant besoin de ces informations ne se retrouvent pas toujours confrontés au prix le plus proche de sa valeur réelle à l'instant T. Lorsque l'on conjugue le temps parcouru par une information à divers facteurs variables tels que la qualité d'une connexion à Internet, l'écart entre la valeur réelle d'une donnée et sa valeur affichée, cela peut parfois se révéler fatal, par exemple dans le cas d'un flash-crash où une cryptomonnaie peut perdre jusqu'à 80 % de sa valeur dans un intervalle de temps très court.

Et c'est précisément ici que Pyth Network se démarque de la plupart de ses concurrents. Effectivement, au lieu d'agréger plusieurs masses de données provenant de diverses sources ayant elles-mêmes reçu leurs données d'un autre émetteur, Pyth Network dispose de ses propres fournisseurs de données, supprimant ainsi les intermédiaires et diminuant mécaniquement le temps nécessaire pour faire transiter une information.

Depuis le déploiement de son mainnet en août 2021, Pyth Network a considérablement évolué. Aujourd'hui, le réseau d'oracles fournit plus de 200 flux de prix au plus proche du réel sur des secteurs aussi variés que les actions du marché américain, les devises, les métaux ou les cryptomonnaies grâce aux données prélevées auprès de 70 fournisseurs différents.

👉 Pour approfondir, consultez notre article explicatif sur les oracles blockchain

Pyth Network tire son nom de la Pythie grecque, qui était, à l'époque antique, chargée de rendre des oracles aux prêtres d'Apollon afin que ces derniers puissent interpréter des messages considérés comme provenant des divinités.

De la même façon, les publieurs de données de Pyth Network transmettent en temps réel la valeur d’actifs (cryptomonnaies ou monnaie fiat par exemple) directement à l'oracle (et son smart contract on-chain) afin d'être agrégée en une valeur consolidée.

Ainsi, ce design épuré sans intermédiaires réduit la latence et que les coûts afin que les données puissent aisément voyager du monde réel aux blockchains.

Schématisation du chemin parcouru par une information pour Pyth (en haut) et pour un oracle classique (en bas)

Pour ce faire, Pyth Network rassemble et agrège les données de plus de 75 publieurs, avant de les trier et d'émettre une donnée finale unique aux divers « consommateurs » de cette dernière. Le tri de ces données est assuré via un smart contract visant à délivrer un prix au plus proche du réel.

Comme nous le disions précédemment, Pyth Network dispose de ses propres sources d'information, un gage de fiabilité conséquent. Ses différents publieurs délivrent à la fois des données on-chain et off-chain, un agrégat qui n'est pas toujours dévoilé gratuitement ou publiquement, contrairement à ceux récupérés par la plupart des réseaux d'oracles.

À titre d'exemple, pour la paire BTC/USDC, une des paires de références de la finance décentralisée, Pyth Network comptabilise jusqu’à 32 sources de données arbitrées provenant à la fois de sources décentralisées et de sources opérant dans la finance traditionnelle.

De surcroît, précisons que les publieurs de Pyth Network bénéficient pour la plupart d'une aura internationale, à l'instar de Binance, KuCoin, Amber Group, Bitstamp, bitbank, CoinShares, Huobi Global, Kaiko, Bybit ou encore Jump Trading.

Soulignons le récent ajout à cette liste de Cboe Global Markets, un géant de la bourse américaine notamment propriétaire du Chicago Boards Option Exchange (CBOE) ainsi que de l'opérateur BATS Global Markets.

Un oracle cross-chain efficient et novateur

Déjà pleinement opérationnel sur l'écosystème Solana, Pyth Network a récemment lancé sa solution cross-chain avec les Pythnet Price Feeds. Cette « seconde version » de Pyth Network est déjà disponible sur plus de 10 blockchains grâce à Wormhole, un protocole d'interopérabilité entre blockchains.

Néanmoins, l'évolution la plus significative avec cette seconde version est l'introduction d'un tout nouveau modèle d'oracle et de consommation de données. On parle ainsi de modèle à la demande, ou « pull model ».

Jusqu'à aujourd'hui, tous les oracles fonctionnent selon un « push model », c'est-à-dire que l'oracle lui-même doit amener/envoyer les données directement sur la blockchain afin que les applications puissent l'utiliser. Cela entraîne un coût non négligeable pour l'oracle (une simple transaction sur Ethereum peut coûter jusqu'à 100 dollars) et in fine contraint l'expansion de l'oracle. En effet, envoyer plus de données (soit via plus de price feeds ou des updates de prix plus rapide) coûtera toujours plus cher à l'oracle et donc aux utilisateurs.

Avec le modèle à la demande de Pyth, l'envoi de la donnée sur une blockchain (disons Ethereum) est délégué à l'application elle-même. En pratique, n'importe qui peut effectuer ces opérations de mises à jour de prix on-chain car le smart contract de Pyth Network est « permissionless ».

Ainsi, une application peut demander (et envoyer) à n'importe quel moment un nouveau prix sur sa blockchain afin de fonctionner. Ce design permet donc à ces applications de recevoir un prix le plus récent possible.

Ce modèle à la demande utilise Wormhole afin de vérifier et « transporter » ces données sur de nombreuses blockchains à la demande des utilisateurs. Ce fonctionnement permet donc à Pyth Network et surtout à ses utilisateurs de bénéficier du « même produit » sur chacune des blockchains. En effet, les plus de 200 flux de prix de Pyth Network sont accessibles sur plus de 10 blockchains.

Schématisation du transfert de données via Pyth Network et le protocole Wormhole

Pour référence, Pyth est disponible (et de manière permissionless) sur toutes ces blockchains:

Ethereum ;

Avalanche ;

Fantom ;

Polygon ;

BNB Chain ;

Optimism ;

Arbitrum ;

Aurora ;

Celo ;

KCC ;

Cronos ;

Solana.

Pyth supportera prochainement zkSync, Starknet ainsi que de nombreuses blockchains du Cosmos Hub.

Parmi les utilisateurs de Pyth network, nous pouvons souligner la présence des protocoles Synthetix, Ribbon, Flexa Network, Aurigami, Cap Finance, Perpy Finance, Venus, Drift et Solend.

Conclusion sur Pyth Network et ses oracles

Grâce à sa conception unique, Pyth Network peut offrir les données de marché les plus à jour pour le grand public ou pour tout acteur de la DeFi qui souhaite proposer des outils de trading de qualité. Les oracles de Pyth Network permettent à tout un chacun d'accéder à des flux de prix mis à jour plusieurs fois par seconde dans les actions, les paires de devises, les matières premières ainsi que dans les cryptomonnaies.

Fort de son succès rencontré avec l'écosystème de la blockchain Solana, Pyth Network est dorénavant compatible avec de nombreuses blockchains grâce au système de messagerie du protocole Wormhole.

Le succès du Pyth network, initialement sur Solana, s'est donc étendu à la majorité des écosystèmes. Gwendolyn Regina, la directrice des investissements pour la BNB Chain, a vanté « les données de haute qualité et sans compromis de Pyth pour les flux de prix crypto ».

Burt Rock, membre du Spartan Council de Synthetix a ajouté à propos de l'intégration avec Pyth :

« La solution d'oracle off-chain proposée par Pyth permet à Synthetix d'offrir des marchés de PERP hautement compétitifs grâce à des frais peu élevés, améliorant grandement l'offre de Synthetix ».

Là où les fournisseurs de données donnent accès à des prix parfois incorrects de par leur faible taux de rafraîchissement, et où leurs sources demandent des sommes exorbitantes pour révéler leurs informations, Pyth Network délivre des prix en direct et en toute transparence, et ce pour des frais on-chain réduits grâce à sa structure unique.

Pour son futur, Pyth Network souhaite continuer à proposer ses flux de données au plus grand nombre d'applications décentralisées et de blockchains possibles. D'ici les prochains mois, Pyth Network devrait déjà faire résonner son nom dans les écosystèmes de Sui, Cosmos et ZK. De plus, nous pouvons attendre de Pyth une importante croissance des price feeds proposés, comme l’indique le récent support pour des ETFs.

Le nom de Pyth Network tend sans doute à devenir une référence grâce à son système unique, qui permet à la fois aux utilisateurs de débloquer des données financières habituellement inaccessibles et à la fois aux fournisseurs de données de se rémunérer via un moyen novateur.

👉 Inscrivez-vous à la newsletter de Pyth Network pour ne rien louper des nouveautés du projet

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.