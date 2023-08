Chainlink (LINK) apporte son réseau d'oracles à Base, le layer 2 de Coinbase

Le réseau d'oracles décentralisé Chainlink (LINK) fait son entrée sur Base, le layer 2 d'Ethereum (ETH) développé par Coinbase. Grâce à cette intégration, les développeurs peuvent désormais bénéficier des flux de données offerts par Chainlink de manière native.

Les oracles de Chainlink débarquent sur Base

Le réseau d'oracles décentralisé Chainlink (LINK) a fait son entrée sur Base, le layer 2 d'Ethereum (ETH) développé par Coinbase, dont le mainnet sera ouvert au grand public dès demain, après avoir ouvert ses portes aux développeurs du réseau dans un premier temps.

Ce faisant, les développeurs évoluant sur Base peuvent d'ores et déjà bénéficier des flux de données offerts par Chainlink de façon native. Selon le communiqué de Chainlink, cette intégration devrait notamment bénéficier aux différentes applications de la finance décentralisée (DeFi) du réseau, y compris les protocoles de prêts et les marchés de dérivés.

Jesse Pollak, le créateur de Base et responsable des protocoles chez Coinbase, s'est félicité de cette intégration encourageante pour ce nouvel écosystème :

« Chainlink Price Feeds est l'une des meilleures solutions de données de prix pour les développeurs en termes de sécurité, de fiabilité et de facilité d'utilisation. L'intégration native de Chainlink Price Feeds dans Base permettra aux développeurs d'avoir les outils nécessaires pour encourager les applications existantes sur Base, et leur permettra d'expérimenter de nouveaux cas d'utilisation qui peuvent être construits sur l'environnement hyper-scalable de la couche 2 de Base. »

Les flux de prix offerts par Chainlink sont offerts de façon tout à fait décentralisée grâce au système de nœuds du réseau, assurant leur fiabilité. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Chainlink et ses oracles, nous vous invitons à lire sa fiche dédiée.

Base très bientôt dans la course aux layers 2

Avec un lancement prévu pour demain, Base a déjà quelques outils en main pour se développer sereinement. Avec l'arrivée de Chainlink bien sûr, le plus ancien réseau d'oracles décentralisé de l'écosystème blockchain, mais également avec Uniswap (UNI), l'un des plus importants exchanges décentralisés, dont l'intégration sur Base a été annoncée hier.

Selon les données de l2beat, Base est actuellement le 5e layer 2 le plus important en termes de valeur totale verrouillée (TVL), avec plus de 130 millions de dollars au compteur. Pour rappel, Base est construite sur l'OP Stack d'Optimism et vise le milliard d'utilisateurs sur son réseau. Pour tout savoir sur Base, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide dédié.

Un nouvel écosystème qui devrait en tout cas être boosté par les performances de Chainlink selon Johann Eid, Chief Business Officer chez la société :

« Nous sommes ravis de soutenir l'écosystème croissant de Base avec l'intégration native de Chainlink Price Feeds. [...] Les garanties de sécurité, de fiabilité et de précision fournies par les réseaux d'oracle Chainlink résistants aux attaques Sybil permettront aux développeurs de repousser les limites de ce qui est possible lorsqu'une blockchain de couche 2 rapide rencontre une infrastructure oracle de premier plan. »

Sources : Communiqué, l2beat

