Injective est un des meilleurs performeurs de l'année 2023. Sous couvert d'un narratif de tokenisation, il pourrait reprendre sa superbe à l'instar des projets RWA. En effet ces derniers semblent regagner en force ces dernières semaines. Le second semestre sera-t-il plus favorable à la surperformance pour le token INJ ?

Nous sommes le mardi 11 juin 2024 et le cours du INJ se situe autour des 28 dollars.

Les performances du token du projet Injective ont été exceptionnelles en 2023. Porté par des fondamentaux autour de la tokenisation, il a longtemps été plébiscité par les investisseurs au point de surperformer Bitcoin. Mais en 2024, ses performances sont en demi-teintes. Malgré un point haut historique atteint le 11 mars 2024 et une tendance de fond très haussière, le token INJ a corrigé d'environ 64 % entre mars et avril.

En 44e position au classement des capitalisations du marché des cryptomonnaies avec 2,8 milliards de dollars de capitalisation boursière, le token INJ réalise les meilleures performances de l'écosystème sur les dernières 24 heures. Alors, où en sommes-nous techniquement sur le token INJ ?

Range ou déviation, telle est la question !

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Injective/ USDT +8,10 % +18,70 % +23,30 % Injective/ Bitcoin +11,50 % +21,80 % +12,00 % Injective/ Ethereum +12,70 % +26,80 % +2,00 %

Le premier trimestre 2024 a vu le token INJ s'établir dans un range entre la zone des 30 à 31 dollars au sud et celle des 42 à 45 dollars au nord. Un nouveau point haut historique a été réalisé autour de 53 dollars sur un excès au-delà de la borne haute de ce range.

En avril, le range a été brisé par le bas dans un mouvement impulsif portant les cours sur la moyenne mobile à 50 semaines. Cette SMA50 hebdomadaire entrait alors en confluence avec les 0.618 de retracement Fibonacci depuis le point bas du bear market jusqu'au point haut historique du token.

Cette zone de confluence tracée en vert sur le graphique marque le bas d'un range potentiel pour l'année 2024. L'equilibrium coïncide d'ailleurs parfaitement avec la zone basse du premier trimestre.

Cette construction met en évidence 2 possibilités :

INJ évolue dans un grand range annuel entre 20 et 45 dollars avec un niveau de polarité dans la zone des 30 à 32 dollars ;

Injective construit une déviation sous le range du premier trimestre en développant une vague impulsive prenant appuie sur le 0.618 de retracement Fibonacci et la moyenne mobile à 50 semaines.

Le premier scénario évoque une consolidation de plus longue durée avec des prix qui s'installent à moyen terme dans la zone basse du range. En effet, les cours pourraient dans ce cas de figure être bloqués par la confluence de l'équilibrium et de la moyenne mobile à 20 semaines.

Cette hypothèse conduit à un ou plusieurs retracements afin de reprendre de la force plus bas. C'est alors soit les supports dynamiques à 7 et 50 semaines qui devront s'affirmer en support, soit la zone dessinée en vert en cas d'une dégradation plus importante.

Le second scénario mise quant à lui sur une reprise vigoureuse avec un franchissement de l'équilibrium. Ainsi, le cours de l'INJ pourrait se réinstaller et reconstruire dans le range du premier trimestre en laissant derrière lui une déviation. Ce scénario amorce une continuation de la tendance qui pourrait briser à moyen terme la borne haute du range et réaliser de nouveaux plus hauts historiques.

Graphique du cours token INJ en hebdomadaire

INJ sur zone d'accumulation rationnelle contre Bitcoin !

Le graphique contre Bitcoin est dégradé à moyen terme. Les prix restent contenus dans la zone d'accumulation rationnelle des 0,618 à 0,786 de retracement de Fibonacci depuis les points bas du bearmarket jusqu'au sommet historique. Toutefois, les moyennes mobiles hebdomadaires 20 et 50 sont au-dessus des prix. La SMA7 a néanmoins été reprise la semaine dernière.

Les cours doivent sortir de cette zone d'accumulation en quête d'un franchissement des moyennes mobiles à 50 et 20 semaines pour regagner en force. L'orientation haussière de la moyenne mobile à 50 semaines œuvre dans le sens de ce franchissement, bien au contraire de la moyenne à 20 semaines qui sera difficile à franchir sans une impulsion significative.

Graphique du cours du Injective contre BTC en hebdomadaire

Sur graphique journalier, nous observons le début d'un flux qui pourrait porter la surperformance d'Injective. Les bandes de Bollinger s'ouvrent, les moyennes mobiles semblent s'orienter vers une tendance haussière homogène. La configuration en flux haussier n'est toutefois qu'à ses balbutiements et la SMA20 journalière doit encore croiser la SMA50.

Je m'attends également à un retest de ces moyennes mobiles afin de confirmer la force relative du mouvement. En outre, le setup serait invalidé en cas de franchissement des 3 moyennes mobiles. Au contraire, un rebond sur la SMA7 montrerait de la force à court terme.

Graphique du cours de Injective contre BTC en journalier

En résumé, le token INJ d'Injective possède une des tendances de fond les plus prononcées de ces 18 derniers mois, période durant laquelle il a considérablement progressé contre Bitcoin. Si les dernières semaines ont vu une dégradation significative de sa force relative, il pourrait sortir prochainement de sa torpeur et regagner en force.

Alors, pensez-vous que le INJ puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

