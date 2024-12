XRP, ADA, XLM, FIL... Assistons-nous au grand retour des « dinocoins », ces cryptomonnaies des anciens cycles ?

Les « dinocoins » font un retour fracassant, déjouant toutes les attentes. Portés par les récents bouleversements politiques et une perspective de régulation plus favorable, ces anciens tokens connaissent une nouvelle heure de gloire. Découvrez pourquoi ce phénomène pourrait redéfinir les dynamiques du marché crypto.

Le réveil des « dinocoins »

Ces derniers jours, de nombreuses cryptomonnaies ont affiché des performances spectaculaires. Après un début de bull run très centré autour de la thèse d'un supercycle des memecoins, ce qui a donné une visibilité très importante à l'écosystème Solana, l'attention semble désormais se focaliser sur une toute autre partie du secteur crypto.

En effet, à peine 2 semaines avant l'écriture de ces lignes, il paraissait tout à fait logique de citer le SOL comme champion de ce cycle, ce dernier s'approchant de la capitalisation boursière du stablecoin de Tether, l'USDT, qui avoisine désormais les 135 milliards de dollars.

Cependant, c'est bel et bien le XRP de la blockchain Ripple qui a réussi cet exploit en devenant la 3e cryptomonnaie la plus capitalisée, précédée du Bitcoin et de l'Ether.

Ainsi, de nombreux tokens, souvent qualifiés de « dinocoins » par la communauté crypto, à l'instar du XRP, ont enregistré des hausses spectaculaires.

Voici une liste (non-exhaustive) de ces anciennes cryptos qui ont offert des performances exceptionnelles :

Tableau représentant les performances des cryptos considérées comme des « dinocoins »

Au cours des 30 derniers jours, le cours du FIL de Filecoin a enregistré une hausse de 118 % , l'ALGO d'Algorand + 411 % et le LINK de Chainlink + 131 %.

Le cours du HBAR s'est apprécié de près de 700 % au cours des 30 derniers jours, le XLM de Stellar de 489 %, l'ADA de Cardano de 277 % et bien entendu le XRP de 421 %.

Comment expliquer cette hausse soudaine ?

Traditionnellement, les tokens ayant déjà traversé un bull run affichent des performances plus modestes que les cryptomonnaies plus récentes. Toutefois, à la lumière des récentes performances des « dinocoins », cette observation est infirmée.

En effet, les règles du jeu ont changé. Depuis les résultats des élections américaines donnant Donald Trump vainqueur, les investisseurs anticipent de profonds changements de régulation à l'égard du secteur des cryptomonnaies.

Bien que les États-Unis soient régulièrement considérés comme une « une terre fertile à l'innovation », le gouvernement américain sous l'égide de Joe Biden s'est montré particulièrement hostile envers l'industrie crypto, phénomène qui s'est accentué lors du crash de l'exchange FTX.

Donald Trump a adopté une posture toute autre pendant sa campagne. Ayant à plusieurs reprises levé des fonds grâce à des collections de NFT, il a même soutenu et fait la promotion de la plateforme de finance décentralisée (DeFi) World Liberty Financial, fondée par 2 de ses fils.

Il a ainsi fait tout au long de sa campagne de nombreuses déclarations favorables à l'égard du secteur crypto. En voulant faire des États-Unis le « principal hub mondial de l'industrie crypto », Donald Trump a fait preuve d'un fort intérêt pour le secteur crypto.

Il a également déclaré à plusieurs reprises, notamment lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville, qu'il licencierait Gary Gensler, l'actuel président de la Securities and Exchange Commission (SEC). Gary Gensler semble avoir bien compris les ambitions du futur président puisqu'il a récemment annoncé sa démission, qui prendra effet le jour même de l'investiture de Donald Trump.

Pour résumer, la récente explosion des « dinocoins » est fortement liée aux résultats des élections américaines. Avec une régulation plus souple en perspective, un futur plus clément pour certaines cryptomonnaies, encore à ce jour considérées comme des titres non réglementés (securities) aux yeux de la SEC, semble se profiler.

Source : CoinGecko

