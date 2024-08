États-Unis : Après une 4e collection de NFT, Donald Trump va prochainement lancer sa plateforme DeFi

Après avoir lancé sa 4e collection de NFT, le candidat à la présidence américaine Donald Trump apporte son soutien officiel au projet crypto de ses fils, baptisé World Liberty Financial. Ces derniers entendent lancer une plateforme de finance décentralisée (DeFi) en alternative aux banques « corrompues » .

Donald Trump lance sa 4e collection de NFT

L'ex président des États-Unis et actuel candidat en lice à la présidentielle américaine, Donald Trump, a lancé cette semaine sa 4e collection de cartes à collectionner (NFT).

En effet, selon les dernières déclarations de Donald Trump, les 3 premières éditions lui auraient rapporté la coquette somme d'un million de dollars. Rappelons que l'argent récolté n'a pas vocation à financer les fonds de campagne du candidat à la présidentielle.

Au début du mois d'août, Donald Trump sortait toute une série d'articles marketing, dont des sneakers à l'effigie de Bitcoin. Ces dernières, en rupture de stock quelques heures après leur lancement, avaient été aperçues sur eBay à un prix allant jusqu'à 7 fois celui d'origine.

La 4e collection de NFT de Donald Trump offre l'opportunité, pour ceux qui sont prêts à débourser 24 750 dollars en achetant 250 cartes, de posséder une carte physique contenant un morceau du costume qu'il portait lors de son débat face à Joe Biden, l'actuel président des États-Unis.

Carte physique comprenant un morceau du costume de Donald Trump

Les fils de Donald Trump à l'initiative d'une plateforme DeFi

Donald Trump Jr et son frère Eric sont à l'initiative d'une plateforme de finance décentralisée (DeFi) nommée World Liberty Financial. Bien que les services qui seront proposés par cette plateforme sont encore flous à ce jour, elle suscite l'intérêt de nombreuses personnes dans la communauté crypto.

C'est ainsi près de 60 000 personnes qui suivent l'évolution de ce nouveau projet au travers du canal Telegram dédié, et 35 000 personnes sur le réseau social X.

Dans un communiqué sur le canal officiel Telegram de World Liberty Financial, Donald Trump Jr. accuse les banques et les institutions financières d'être « corrompues » et assure qu'elles « manipulent le système contre les Américains ordinaires ».

De plus, il annonce que le but de la plateforme sera d'éliminer « les intermédiaires corrompus, coûteux et inefficaces ». Il ajoute qu'« il est temps de moderniser un système injuste et archaïque et de donner à chacun les mêmes opportunités que les élites ont accaparées» avant de conclure par « il faut que la finance serve à nouveau le peuple ».

Source : Compte X de World Liberty Finance

