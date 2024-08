Dogecoin (DOGE) : Elon Musk obtient gain de cause dans la plainte à 258 milliards de dollars

Accusé dans une plainte il y a 2 ans d’avoir manipulé le Dogecoin (DOGE) au travers de ses tweets, Elon Musk a obtenu gain de cause en justice cette semaine. Qu’est-ce qui a fait pencher la décision du juge ?

Elon Musk obtient gain de cause en justice

Il y a maintenant plus de 2 ans, l’Américain Keith Johnson avait déposé plainte contre Elon Musk et Tesla, alléguant une manipulation de marché vis-à-vis du Dogecoin (DOGE). Près d’un an plus tard, l’entrepreneur avait demandé une annulation de ladite plainte ainsi que des 258 milliards de dollars qui étaient réclamés dans celle-ci au titre de dommages et intérêts.

L’intéressé étant connu pour ses tweets capables de faire bouger le marché dans une direction ou une autre, la piste d’un procès aurait pu être envisageable, bien qu’une issue avec des sanctions à hauteur des montants cités soit très peu probable. Finalement, il n’y aura ni l’un ni l’autre, le juge Alvin K. Hellerstein ayant statué en faveur de la défense.

Des arguments irrecevables pour le juge

En effet, la plainte a été rejetée, au motif que les déclarations d’Elon Musk utilisées comme argumentaire n’étaient pas suffisamment solides et « qu’aucun investisseur raisonnable ne pouvait s’y fier ». Ainsi, le juge reprend plusieurs de ces déclarations, qu’il qualifie d’exagérations et de faits non vérifiables ne pouvant dès lors pas servir de base pour une action en justice :

Ces paragraphes évoquent des déclarations de Musk sur « Twitter », suggérant que le Dogecoin pourrait être sa monnaie préférée et qu’il en avait acheté pour son fils, que le Dogecoin est la crypto du peuple et la future monnaie de la Terre, qu’il pourrait devenir la norme pour le système financier mondial et la monnaie de l’Internet, que Musk avait accepté de devenir le PDG du Dogecoin, et qu’il envisageait de placer un « véritable » Dogecoin dans [une fusée, ndlr] SpaceX et de l’envoyer sur la lune, et que le Dogecoin financerait la mission, que les véhicules Tesla pourraient être achetés avec du Dogecoin, etc.

Cette affaire ne débouchera donc pas sur un procès et le greffier pourrait même imposer des coûts aux personnes à l’origine de la plainte.

De son côté, le DOGE s’échange à près de 0,1 dollar et une capitalisation de 14,54 milliards de dollars, en baisse de 1,3 % sur 24 heures lors de l’écriture de ces lignes. Pour sa part, Elon Musk ne semble pas avoir réagi publiquement à la décision du juge Hellerstein.

Source : Décision de justice

