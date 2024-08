Hamster Kombat, le phénomène « tap to earn » du moment ayant réussi à attirer plus de 300 millions d'utilisateurs en seulement 3 mois sur Telegram, continue de préparer son airdrop. L'équipe derrière le projet a prévu de lancer le token HMSTR et son airdrop fin septembre.

Rendez-vous fin septembre pour l'airdrop organisé par Hamster Kombat

Un mois après avoir annoncé qu'il préparait « le plus grand airdrop de tous les temps », Hamster Kombat a dévoilé la date de cet évènement tant attendu par sa communauté. Les centaines de millions d'utilisateurs du jeu disponible sur Telegram et basé sur la blockchain The Open Network (TON) devront encore patienter quelques semaines, jusqu'au 26 septembre prochain pour être précis.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce que Hamster Kombat ? Tout savoir sur ce Tap to Earn sur Telegram

C'est sur X que Hamster Kombat a annoncé la nouvelle, suscitant de vives réactions. Lors de cet évènement, le token HMSTR associé au jeu sera officiellement lancé, et un airdrop viendra récompenser les joueurs les plus assidus.

En tout, il est prévu que 60 % de l’airdrop soit distribué directement aux joueurs. Le reste des tokens HMSTR sera utilisé pour fournir de la liquidité au marché, développer des partenariats au sein de l’écosystème et récompenser les équipes ayant développé le jeu.

De base, l'airdrop était espéré pour juillet 2024. Cependant, les développeurs ont été pris de court face à l'afflux massif de joueurs sur la plateforme. En 3 mois, le jeu a enregistré l'arrivée de près de 350 millions de joueurs, loin des espérances initiales de l'équipe derrière le projet.

L'engouement autour de l'airdrop étant considérable, la blockchain TON est attendue au tournant

Le succès du jeu s'explique simplement : les joueurs peuvent gagner des cryptomonnaies grâce au mécanisme du « tap to earn » mêlant divertissement et génération de revenus. En tapotant sur leur écran de smartphone, les utilisateurs accumulent des pièces pouvant être utilisées pour obtenir des améliorations diverses et variées, et ainsi gagner plus de cryptomonnaies.

Il est important de noter que l'annonce de cet airdrop intervient à un moment compliqué pour la blockchain TON, sur laquelle repose Hamster Kombat. En effet, avec l'arrestation de Pavel Durov, le cours des cryptomonnaies liées au réseau ont chuté, à l'instar du Toncoin, dont le cours a baissé de 15 % ces derniers jours.

👮🏻‍♂️ À lire aussi – France : Pavel Durov, le PDG de Telegram, est mis en examen et libéré sous contrôle judiciaire

De plus, TON a connu 2 pannes en 24 heures s'expliquant par l'engouement autour de deux memecoins : le DOGS et le REDO. Dans le cadre d'un airdrop comme celui prévu le 26 septembre prochain, il est tout à fait possible que le pic d'activité de la blockchain soit d'autant plus important que celui qui a mené ces 2 interruptions de service.

En bref, Hamster Kombat et la blockchain TON seront attendus au tournant. Ils devront faire en sorte que cet évènement soit une vraie réussite, et ne soit pas ponctué de désagréments venant impacter l'expérience de leurs utilisateurs.

Source : Hamster Kombat sur X

