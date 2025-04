World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump, pourrait lancer prochainement un airdrop aux détenteurs de tokens WLFI. Quelles sont les infos importantes à connaître ?

Le projet crypto de la famille Trump pourrait faire un airdrop aux détenteurs de WLFI

Dernièrement, le projet de finance décentralisée (DeFi) World Liberty Financial (WLFI) de la famille Trump a déployé son nouveau stablecoin USD1 sur Ethereum (ETH) et la BNB Smart Chain (BSC), bien que celui-ci ne soit pas encore officiellement lancé.

En prévision dudit lancement, les équipes du projet ont publié une proposition de gouvernance lundi, afin de sonder la communauté quant à un éventuel airdrop :

Cette proposition consultative recommande à World Liberty Financial de tester sa fonctionnalité d’airdrop on-chain en distribuant une petite somme d’USD1 à tous les détenteurs actuels de tokens WLFI. Cela permettra à World Liberty Financial de valider la fonctionnalité technique de son système d’airdrop en environnement réel, tout en remerciant les premiers contributeurs du projet.

👨‍🏫 Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI) ?

Pour l'heure, tout n'est pas encore clair en ce qui concerne les conditions précises pour l'éligibilité à cet airdrop. Si la détention de tokens WLFI joue un rôle central, une date d'un éventuel snapshot n'a pas été précisée.

Quoi qu'il en soit, il n'est, pour le moment, plus possible d'acquérir du WLFI, la prévente étant terminée et le token n'étant pas encore coté. De plus, il n'est ici question que d'une « petite somme d'USD1 » ; la rentabilité de cette opération reste donc à déterminer. Cette quantité sera d'ailleurs la même pour chaque portefeuille, et il est également important de préciser que la tenue dudit airdrop est pour le moment à considérer au conditionnel.

👉 Dans l'actualité également — Donald Trump inflige 104 % de droits de douane à la Chine

De son côté, la communauté de World Liberty Financial a, sans surprise, accueilli très favorablement cette proposition d'airdrop. Sur plus de 650 réponses, la proposition semble faire l'unanimité à l'heure actuelle.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : World Liberty Financial

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital