Quelles sont les 5 crytomonnaies qui profitent le plus de ce début de bull run ?

En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies explose : Bitcoin et Ethereum bondissent de 30 % tandis que des tokens comme le XRP ou l'ADA s'envolent. Derrière ces performances spectaculaires se profile un bouleversement géopolitique : l'horizon crypto américain pourrait se transformer radicalement avec le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Un mois de novembre euphorique

Après un mois de septembre déjà marqué par une hausse de 9 %, le prix du Bitcoin a enregistré en novembre une hausse substantielle de 34 % ! L'Ether d'Ethereum semble pour sa part reprendre du poil de la bête en enregistrant une hausse de 38 % sur cette même période.

C'est un fait remarquable, car cela faisait déjà plusieurs mois que l'Ether était en perte de vitesse par rapport au BTC. Ainsi, une tendance commence petit à petit à se profiler sur le marché crypto : la dominance du Bitcoin recule légèrement, laissant suffisamment de place aux altcoins pour s'exprimer.

La dominance du BTC, qui passe sous le nuage ichimoku en données journalières

Bien que le mois d'octobre ait été hors du commun avec une importante attention de la communauté crypto focalisée sur la spéculation autour des memecoins, la théorie autour d'un hypercycle de ces derniers semble s'effacer peu à peu des esprits.

En effet, au mois de novembre, certains tokens ironiquement qualifiés comme des « dinocoins » par une partie de la communauté crypto, ont été mis à l'honneur en offrant des performances tout à fait remarquables.

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois de novembre

Comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous, 4 des 5 cryptos ayant offert d'importantes performances au cours de ce mois de novembre sont concernées par ce que nous évoquions à l'instant.

Le facteur commun à l'explosion du prix de ces cryptomonnaies ? Un potentiel assouplissement de la régulation américaine concernant les actifs numériques.

En effet, depuis l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, de nombreuses mesures pro-crypto sont envisagées, ce qui a indéniablement eu un impact direct sur l'appréciation du prix des cryptomonnaies.

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois de novembre

5 - Ripple (XRP) : + 179 %

Le cours du XRP est en hausse de 179 % au cours des 30 derniers jours. Ripple est un projet conçu pour faciliter les paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux, avec une vision axée sur une adoption du secteur bancaire.

Contrairement à d'autres cryptomonnaies, le XRP se positionne comme un produit embrassant le système financier traditionnel, en cherchant à l'optimiser de l'intérieur.

Le président actuel de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, connu pour sa politique ouvertement hostile aux cryptomonnaies, a annoncé qu'il quittera son poste en janvier 2025, le jour même de l'investiture du futur président des États-Unis, Donald Trump.

Cette annonce a été perçue positivement par le marché car elle pourrait marquer un assouplissement de la régulation anti-crypto aux États-Unis. Rappelons que Ripple est en conflit judiciaire depuis des années avec la SEC, cette dernière accusant le XRP d'être un titre non réglementé (security).

4 - Hedera Hashgraph (HBAR) : + 184 %

Le HBAR est la cryptomonnaie native du réseau Hedera Hashgraph, une plateforme décentralisée qui utilise une technologie unique, le hashgraph, qui se distingue des blockchains traditionnelles.

Le cours du HBAR est en hausse de 184 % au cours des 30 derniers jours. Bien qu'il n'y ait encore rien d'officiel à l'écriture de ces lignes, des rumeurs ont alimenté la récente montée du prix du HBAR : un potentiel partenariat entre Hedera et SpaceX.

En effet, si les rumeurs venaient à être confirmées, Hedera bénéficierait certainement d'une exposition médiatique favorable, en raison du prochain rôle qu'exercera Elon Musk (fondateur et PDG de SpaceX) au sein du gouvernement de Donald Trump.

3 - Cardano (ADA) : + 188 %

Le token ADA, cryptomonnaie native de la blockchain Cardano, a vu son cours s'apprécier de 188 % au cours des 30 derniers jours.

Cardano est un projet qui se définit comme « la première blockchain qui s'appuie sur une méthodologie scientifique rigoureuse ». Cette dernière est considérée comme une concurrente directe de la blockchain Ethereum, tout en proposant une scalabilité plus élevée.

Charles Hoskinson, fondateur de Cardano et cofondateur d'Ethereum, a récemment créé le buzz en affirmant qu'il fera partie du prochain gouvernement de Donald Trump, ce qui a provoqué une forte appréciation du prix du token ADA.

Bien que cette annonce paraisse particulièrement favorable pour l'avenir du projet, rappelons que Charles Hoskinson est un personnage original, qui a pour habitude de faire des déclarations créant la polémique.

2 - Stellar (XLM) : + 409 %

Stellar est une blockchain conçue pour faciliter les transactions financières rapides et peu coûteuses, avec dans les grandes lignes le même ADN que Ripple. Créée en 2014 par Jed McCaleb, qui est également cofondateur de Ripple, Stellar se concentre sur l'inclusion financière et les collaborations avec les institutions, telles que les banques centrales pour développer des monnaies numériques (CBDC).

L'augmentation du prix du XLM de 409 % peut être attribuée à une récente annonce de la Réserve Fédérale américaine (FED) dans laquelle elle envisage l'utilisation de Stellar et de Ripple comme des outils potentiels pour alimenter les aspects blockchain de leur système de paiement FedNow.

Bien qu'aucune décision officielle n'ait été prise à l'écriture de ces lignes, l'annonce a déclenché un puissant sentiment de FOMO dans la communauté crypto, ce qui a mécaniquement créé une pression acheteuse sur le token XLM.

1 - Peanut the Squirrel (PNUT) : + 1 423 %

Le PNUT arrive en tête de ce classement avec une hausse colossale de 1423 %. Le PNUT est un memecoin lancé le 31 octobre 2024 sur la blockchain Solana. Il s'inspire de l'histoire d'un écureuil nommé Peanut, euthanasié à New York dans un contexte de controverse ayant créé une polémique.

Le token a rapidement gagné en popularité grâce à l'appui de figures publiques telles qu'Elon Musk, qui a exprimé son indignation sur X face à la fin tragique de l'animal. L'histoire a été largement diffusée, transformant l'incident en un symbole de contestation contre l'excès de régulation aux États-Unis.

Les cryptos du top 200 qui ont le plus performé

Notre précédent classement se basant sur les 100 cryptomonnaies les plus capitalisées, toutes les cryptos ayant offert des performances exceptionnelles en ce mois de novembre n'y figurent pas forcément.

Lorsque nous étendons notre champ de recherche aux cryptos du top 200 dans cette même métrique, des performances parfois plus élevées peuvent être soulignées.

Les 5 cryptomonnaies dans le top 200 qui ont le plus performé au mois de novembre

Même en élargissant notre recherche aux cryptos du top 200, certaines bien établies comme ADA, XLM et PNUT figurent également dans ce classement. Leur présence s'explique par leurs performances déjà remarquables, ce qui illustre que chercher une « pépite » parmi les cryptomonnaies à plus faible capitalisation n'est pas toujours la stratégie la plus efficace.

Le TEL du projet Telcoin est une crypto axée sur les paiements mobiles et la finance décentralisée, permettant des transactions rapides et sécurisées via les réseaux de téléphonie mobile. Le TEL a enregistré une hausse de 251 % de son prix au cours du mois de novembre.

En tête de ce classement, le memecoin ACT du projet « Act 1 : The AI Prophecy » avec une performance exceptionnelle de 1 595 % au cours des 30 derniers jours.

Bien que les raisons d'une telle performance restent encore floues à ce jour, il semblerait que le listing du memecoin sur l'exchange Binance ait créé un engouement autour du token.

Un environnement favorable aux altcoins

Ce mois de novembre s'illustre comme un tournant historique pour le marché des cryptomonnaies. En effet, le futur président des États-Unis, Donald Trump, a clairement affiché sa détermination tout au long de sa campagne , sa volonté de faire des États-Unis « le principal hub pour l'industrie des cryptomonnaies ».

Bien que certains sceptiques considèrent cet engagement comme une stratégie purement électoraliste, des changements concrets semblent déjà se mettre en place.

Cela crée un environnement favorable à l'innovation, soutenu par une régulation plus souple qui éloigne un peu plus chaque jour l'épée de Damoclès suspendue au-dessus des altcoins.

Toutefois, il reste essentiel de rester prudent face à cette effervescence. Un excès d'enthousiasme ou un sentiment de FOMO pourrait entraîner des décisions irréfléchies, typiques des phases de bull run.

Ne ratez pas votre bull run en rejoignant notre communauté animée par nos experts chevronnés 👇

