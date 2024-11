L'anti-crypto Gary Gensler quittera la présidence de la SEC le 20 janvier prochain

Depuis la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine, la perspective du départ prématuré de Gary Gensler de son poste de président de la Securities and Exchange Commission (SEC) s'est précisée. Après une lettre de sa part suggérant ce scénario la semaine dernière, l'intéressé a officialisé jeudi sa décision.

Ainsi, Gary Gensler démissionnera le 20 janvier prochain, soit le jour même de l'investiture de Donald Trump :

On January 20, 2025 I will be stepping down as @SECGov Chair.

A thread 🧵⬇️

— Gary Gensler (@GaryGensler) November 21, 2024